Ένας οδηγός ταξί θα δικαστεί τον Νοέμβριο στη Γαλλία με την κατηγορία ότι έκλεψε τα χρήματα και τις αποσκευές του υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι, τον οποίον είχε αναλάβει να μεταφέρει από την Ιταλία σε ένα χιονοδρομικό κέντρο των Άλπεων.

Αφού κάλυψαν μια απόσταση 600 χιλιομέτρων, ο οδηγός και ο υπουργός, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του, αλληλομηνύθηκαν, ωστόσο μόνο η καταγγελία του Λάμι κρίθηκε αξιόπιστη, εξήγησε ο εισαγγελέας της Μπονβίλ, Μπορίς Ντιφό.

Στον Γάλλο ταξιτζή, που έχει την έδρα του στην Αβινιόν, απαγορεύτηκε να οδηγεί και του επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 2.000 ευρώ. Θα δικαστεί στις 3 Νοεμβρίου για κλοπή μετρητών και προσωπικών αντικειμένων, πρόσθεσε ο Ντιφό.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, από μια αντιπαράθεση που οφειλόταν σε ασυνεννοησία, «οι τόνοι ανέβηκαν και, αφού ερεύνησε την υπόθεση, η εισαγγελία έκρινε ότι η εκδοχή του οδηγού του ταξί» δεν ήταν αληθής.

Μιλώντας στην εφημερίδα La Provence, ο οδηγός υποστήριξε ότι ποτέ δεν πληρώθηκε για την κούρσα που έκανε στις 11 Απριλίου από το Φόρλι της Ιταλίας στη Φλεν της Γαλλίας, κατόπιν αιτήματος της βρετανικής πρεσβείας στη Γαλλία. Είπε επίσης ότι ήταν θύμα «επίθεσης και βιαιοπραγίας» εκ μέρους των πελατών του.

Η κούρσα, κατά τον οδηγό, στοίχιζε 1.550 ευρώ.

Όταν οι δύο επιβάτες κατέβηκαν από το όχημα, «ο οδηγός έφυγε, με τις αποσκευές τους στο πορτ-μπαγκάζ», είπε ο εισαγγελέας. Τις παρέδωσε την επόμενη ημέρα σε ένα αστυνομικό τμήμα αλλά «αυτό θεωρείται κλοπή», λόγω του χρονικού διαστήματος που κράτησε τα προσωπικά είδη του υπουργού και της συζύγου του. Πιστεύεται επίσης ότι πήρε από τις αποσκευές ένα χρηματικό ποσό, θεωρώντας ότι αυτή ήταν η οφειλή του Λάμι για την κούρσα.

Ο οδηγός αρνείται τις κατηγορίες.

Από το Λονδίνο, το υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε ότι ο Λάμι αρνήθηκε να πληρώσει τον ταξιτζή και παρουσίασε τον υπουργό και τη σύζυγό του ως «τα θύματα» που έκαναν ολιγοήμερες διακοπές αφού συνόδευσαν τον βασιλιά Κάρολο στην επίσημη επίσκεψή του στην Ιταλία, σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο PA.

