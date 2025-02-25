Ιταλός ιερέας κοντά στον πάπα έγινε στόχος λογισμικού κατασκοπείας

Ένας Ιταλός ιερέας που έχει στενή σχέση με τον Πάπα Φραγκίσκο και είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, ενημερώθηκε ότι είχε γίνει στόχος εξελιγμένου εργαλείου παρακολούθησης που χρησιμοποιούσε μια κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian. Μάλιστα, πρόκειται για μια αποκάλυψη που θα αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι καθώς έχουν υπάρξει και άλλα παρόμοια περιστατικά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πιο συγκεκριμένα, ο πάτερ Mattia Ferrari είναι ιερέας στο πλοίο διάσωσης μεταναστών που ανήκει στη ΜΚΟ Mediterranea Saving Humans, της οποίας ο ιδρυτής, Luca Casarini, αποκάλυψε αυτό το μήνα ότι βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο χακαρίσματος μέσω λογισμικού κατασκοπείας «στρατιωτικού επιπέδου».

O ιερέας, Mattia Ferrari είπε ότι ειδοποιήθηκε από την Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads), τον Φεβρουάριο του 2024 ότι ήταν στόχος μιας «σύνθετης επίθεσης που υποστηρίχθηκε από άγνωστες κυβερνητικές οντότητες».

Δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες, αλλά η ειδοποίηση ήρθε λίγους μήνες αφότου ο Ferrari, ο Casarini και ο David Yambio, ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα την Ιταλία και επίσης θύμα επίθεσης λογισμικού κατασκοπείας, συνάντησαν τον Πάπα στο σπίτι του στο Βατικανό. Η συνάντηση έγινε προκειμένου να παρηγορηθεί ένας άνδρας από το Καμερούν που έχασε τη γυναίκα και το παιδί του στην έρημο μεταξύ Τυνησίας και Λιβύης τον Ιούλιο του 2023 μετά την επιστροφή του εκεί από τις Αρχές της Τυνησίας.

«Δεν ήταν ευχάριστα νέα όταν ανακάλυψα ότι το τηλέφωνό μου είχε χακαριστεί», είπε ο ιερέας στον Guardian. «Όταν έμαθα ότι ο Luca είχε κατασκοπευθεί, ήξερα ότι κι εγώ θα μπορούσα να γίνω στόχος. Πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες βρίσκονται πίσω από αυτό. Δυστυχώς, εδώ και πολλά χρόνια, η αλληλεγγύη έχει γίνει σχεδόν έγκλημα».

Ο Ferrari ήταν σε στενή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πάπα και τον είχε συναντήσει σε πολλές άλλες περιπτώσεις, πιθανώς κατά την περίοδο που φέρεται να στοχοποιήθηκε. Ο πάπας Φραγκίσκος έχει γράψει επίσης τον πρόλογο σε βιβλίο του ιερέα Mattia Ferrari.

Ο ποντίφικας, ο οποίος βρίσκεται τώρα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «παλεύοντας» με πνευμονία και άλλες ασθένειες, μίλησε για τον ιερέα κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην ιταλική τηλεόραση τον Ιανουάριο: «Ο πάτερ Mattia είναι καλό παιδί, δουλεύει καλά», είπε ο Πάπας. «Του μίλησα στο τηλέφωνο».

Ο Ferrari είπε: «Το να κάνεις καλό για τους ανθρώπους, να βοηθάς όσους έχουν ανάγκη, φαίνεται να έχει γίνει μια ανατρεπτική πράξη που πρέπει να τιμωρηθεί. Είναι ένα σοβαρό θέμα, και ελπίζω ότι κάποιος θα ρίξει φως σε αυτό που συνέβη. Τώρα απαιτούμε διαφάνεια και αλήθεια».

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης επανέλαβαν τις εκκλήσεις τους προς την Μελόνι - η κυβέρνηση της οποίας αρνήθηκε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών ή η κυβέρνηση ήταν πίσω από τις φερόμενες παρακολουθήσεις - να αντιμετωπίσει το θέμα στο κοινοβούλιο. Την περασμένη εβδομάδα, ο Lorenzo Fontana, πρόεδρος του ιταλικού κοινοβουλίου, ενεργώντας για λογαριασμό της κυβέρνησης, υπέγραψε ένα έγγραφο που επικαλείται έναν κανόνα που επιτρέπει στην κυβέρνηση να απέχει από την απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά με το σκάνδαλο, ισχυριζόμενος ότι «όλες οι μη διαβαθμισμένες πληροφορίες έχουν ήδη κοινοποιηθεί» και ότι οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες υπάγονται σε κανόνες κρατικού απορρήτου. Ο Francesco Cancellato, ένας ερευνητής δημοσιογράφος, βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο παρακολούθησης μέσω λογισμικού.

«Η ιστορία των ακτιβιστών και δημοσιογράφων που κατασκοπεύονται έχει όλο και πιο ανησυχητικά στοιχεία», δήλωσε η Elly Schlein, ηγέτης του κεντροαριστερού Δημοκρατικού κόμματος. «Ο Mattia Ferrari, ένας ιερέας που δραστηριοποιείται στη Mediterranea κατασκοπεύτηκε επίσης με λογισμικό εγκατεστημένο στο τηλέφωνό του. Η κυβέρνηση, και ιδιαίτερα η Τζιόρτζια Μελόνι, πρέπει να σταματήσει να αποφεύγει και πρέπει να διευκρινίσει επειγόντως ποιος κατασκοπεύει δημοσιογράφους και ακτιβιστές».

Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος ήταν πίσω από τη στόχευση του Ferrari. Οι Casarini και Cancellato ειδοποιήθηκαν από το WhatsApp στις δικές τους περιπτώσεις. Το λογισμικό κατασκοπείας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είχε κατασκευαστεί από την Paragon, μια εταιρεία με έδρα το Ισραήλ που έκτοτε ανέστειλε τη σχέση της με την Ιταλία. Ενενήντα άτομα, εκ των οποίων επτά στην Ιταλία, έγιναν στόχος σύμφωνα με τον Guardian.

