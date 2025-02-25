Ο «γιατρός των φτωχών» Χοσέ Γκρεγκόριο Ερνάντες, ο πρώτος άγιος της Βενεζουέλας

Ο πάπας Φραγκίσκος, από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε «κρίσιμη» κατάσταση, ενέκρινε την αγιοποίηση του «γιατρού των φτωχών», του Χοσέ Γκρεγκόριο Ερνάντες, του πρώτου αγίου της Βενεζουέλας.

«Η πολυαναμενόμενη ημέρα έφτασε! Ο πάπας Φραγκίσκος υπέγραψε το διάταγμα αγιοποίησης του ευλογημένου Χοσέ Γκρεγκόριο Ερνάντες», ανακοίνωσε ο Βενεζουελάνος καρδινάλιος Μπαλτάσαρ Πόρας, με ένα βίντεο που ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν έχει προς το παρόν οριστεί η ημέρα της αγιοποίησης του «γιατρού των φτωχών», όμως η Καθολική Εκκλησία της Βενεζουέλας τον αποκαλεί ήδη «Άγιο Χοσέ Γκρεγκόριο».

Στη Βενεζουέλα, ο Χοσέ Γκρεγκόριο Ερνάντες (1864-1919) θεωρείται εθνικός ήρωας και η λατρεία του ξεπερνάει τις πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές διαφορές. Προσέφερε δωρεάν τις υπηρεσίες του στους φτωχούς κατά τη διάρκεια της επιδημίας της ισπανικής γρίπης, στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν πέθανε το 1% του πληθυσμού της χώρας. Σκοτώθηκε το 1919, σε ηλικία 54 ετών, όταν τον παρέσυρε ένα αυτοκίνητο στο Καράκας.

Σε πολλά σπίτια είναι συνηθισμένο να υπάρχει μια εικόνα ή ένα αγαλματίδιο του γιατρού, μπροστά στα οποία οι ένοικοι τοποθετούν κεριά και ένα ποτήρι νερό (τοπική παράδοση κατά τη διάρκεια της προσευχής).

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία του απέδωσε ένα θαύμα, την ανάρρωση μιας 10χρονης που πυροβολήθηκε στο κεφάλι το 2017. Σύμφωνα με την Εκκλησία, το παιδί επιβίωσε αφού η μητέρα του προσευχήθηκε στον γιατρό Ερνάντες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

