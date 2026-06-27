Ο σύζυγος της Εουτζένια Ροτσέλα, της Ιταλίδας υπουργού Οικογένειας, φέρεται ως αγνοούμενος στη λίμνη Βίκο, μια υδάτινη μάζα που βρίσκεται περίπου 80 χλμ. βορειοδυτικά της Ρώμης, μετέδωσαν απόψε ιταλικά μέσα ενημέρωσης

Ο Λουίτζι Καβαλάρι επέβαινε σε μια βάρκα μαζί με τη σύζυγό του όταν έπεσε στο νερό χωρίς να εμφανιστεί ξανά στην επιφάνεια.

Δεν έγινε άμεσα σαφές εάν έπεσε στο νερό κατά λάθος ή για να δροσιστεί.

Αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως στο σημείο όπως και δύτες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Πηγή: skai.gr

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