Πέθανε η βραβευμένη με Όσκαρ Μπρέντα Φρίκερ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Μπρέντα Φρίκερ, η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ, πέθανε σε ηλικία 81 ετών μετά από περίοδο ασθένειας.

Κέρδισε Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία του 1989 "My Left Foot", που ήταν επίσης σημαντική για τον Ντάνιελ Ντέι-Λούις.

Συμμετείχε επίσης σε άλλες γνωστές ιρλανδικές και αμερικανικές ταινίες, όπως το "The Field", το "So I Married an Axe Murderer", το "A Time to Kill" και το "Home Alone 2".

Η Μπρέντα Φρίκερ, η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ, για τον ρόλο της στην ταινία του 1989 "My Left Foot" ("Το Αριστερό μου Πόδι"), πέθανε σε ηλικία 81 ετών, έπειτα από περίοδο ασθένειας δήλωσε σήμερα ο ατζέντης της.

Η Φρίκερ, η οποία περιγράφεται ως μία από τις πιο αξιοσέβαστες Ιρλανδές ηθοποιούς της γενιάς της από τους Irish Times, κέρδισε Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για το ιρλανδικής παραγωγής δράμα που χάρισε επίσης στον Ντάνιελ Ντέι-Λούις το πρώτο από τα τρία Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, που έχει κερδίσει.

Η Φρίκερ πρωταγωνίστησε επίσης σε μια άλλη διάσημη ιρλανδική ταινία εκείνης της εποχής, το "The Field", και συνέχισε να παίζει δεύτερους ρόλους σε αμερικανικές ταινίες της δεκαετίας του 1990, όπως οι "So I Married an Axe Murderer", "A Time to Kill" και "Home Alone 2", όπου υποδύθηκε την ευγενική "Pigeon Lady" δίπλα στον Μακόλεϊ Κάλκιν.

«Ήταν μια καταπληκτική ηθοποιός, καταπληκτικός χαρακτήρας, μια δυναμική προσωπικότητα», δήλωσε ο σκηνοθέτης της ταινίας "My Left Foot", Τζιμ Σέρινταν, σε μια δημοφιλή εκπομπή στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTE, αφιερωμένη στην καριέρα της Φρίκερ. «Ήταν δράστη και γεμάτη ζωντάνια και είχε τις δικές της απόψεις».

Γεννημένη στο Δουβλίνο, η Φρίκερ ξεκίνησε την υποκριτική τη δεκαετία του 1960 σε ηλικία 19 ετών στον κινηματογράφο, στο θέατρο και αργότερα σε δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές στην Ιρλανδία και τη Βρετανία, πριν η έντονη ερμηνεία της ως Μπρίτζετ Φάγκαν Μπράουν κερδίσει ευρεία αναγνώριση.

Η επιτυχία της ταινίας "My Left Foot" ήταν ένα σημείο καμπής για την πλέον ακμάζουσα ιρλανδική κινηματογραφική βιομηχανία.

«Η κινηματογραφική βιομηχανία της χώρας βασίζεται στην επιτυχία του "My Left Foot"», δήλωσε η διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Δουβλίνου, Γκρέιν Χάμφρεϊς, στενή φίλη της Φρίκερ.

Η Φρίκερ, γράφοντας στην Irish Independent το 2015, είπε ότι ήταν πιθανώς πιο περήφανη που το όνομά της έγινε λόγω ομοιοκαταληξίας αργκό στο Δουβλίνο για εσώρουχα, παρά για το βραβείο Όσκαρ, το οποίο φύλαγε σε μια πλαστική σακούλα αγορών κάτω από τον νεροχύτη της προτού το τοποθετήσει στο ράφι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.