Η Γαλλία κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο για τις κυβερνοεπιθέσεις της FSB

Ο επιτετραμμένος της ρωσικής πρεσβείας στο Παρίσι εκλήθη σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με την φερόμενη εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων που διεξάγει η χώρα του, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Γαλλία είχε ήδη καταστήσει γνωστό αυτή την εβδομάδα ότι θα καλέσει τον Ρώσο πρέσβη σε σχέση με την εν λόγω εκστρατεία.

«Σκοπός της κλήτευσης ήταν να καταδικαστούν, με τον πιο έντονο δυνατό τρόπο, οι κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο που διεξάγει η Ρωσία στη Γαλλία, ιδίως εκείνες που πραγματοποιούνται από το 16ο κέντρο της FSB», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου, αναφερόμενος στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

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