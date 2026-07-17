Το πρώτο κύμα καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να εκδηλωθεί τα επόμενα 24ωρα, το οποίο ωστόσο, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, θα έχει μικρή διάρκεια.

Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 38-39 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή και μέχρι την Τρίτη, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει ακόμη και στους 41 βαθμούς σε τοπικό επίπεδο.

Πιο αναλυτική η προγνωση της ΕΜΥ:

Για Σάββατο:

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Κυριακή:

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση γαι Δευτέρα και Τρίτη:

Υψηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες και τις επόμενες δύο μέρες οπότε τη Δευτέρα 20-07-26 και την Τρίτη 21-07-26 στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.