Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σύλληψη δεκαεπτάχρονης στην Ιταλία που φέρεται να ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση με ισλαμικό εξτρεμισμό και οδηγήθηκε σε ειδική κοινότητα ανηλίκων.

Διαπιστώθηκε ότι διέθετε τέσσερα προφίλ σε κλειστές διαδικτυακές ομάδες τζιχαντιστικών οργανώσεων, όπου κυκλοφορούσε προπαγανδιστικό υλικό του Ισλαμικού Κράτους και οδηγίες κατασκευής εκρηκτικών.

Κατασχέθηκαν γραπτοί διάλογοι όπου η νεαρή φέρεται να δήλωσε έτοιμη να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση και να «προσφέρει τη ζωή της υπέρ του Αλάχ».

Οι ιταλικές αρχές προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη δεκαεπτάχρονης η οποία φέρεται να ήταν έτοιμη να θυσιαστεί, παίρνοντας μέρος σε επιθέσεις του ισλαμικού εξτρεμισμού. Σύμφωνα με ό,τι έγινε γνωστό, έχει ιταλική υπηκοότητα και οδηγήθηκε σε ειδική κοινότητα ανηλίκων.

Η αστυνομία της πόλης Παβία, στη βόρεια Ιταλία, ανακάλυψε ότι η κοπέλα διέθετε τουλάχιστον τέσσερα προφίλ σε άλλες τόσες ομάδες χρηστών του διαδικτύου, στις οποίες μπορεί να γίνει κανείς μέλος μόνον αν λάβει «πρόσκληση» και διαπιστώθηκε ότι ανήκουν στον χώρο των τζιχαντιστικών οργανώσεων. Στις ομάδες αυτές κυκλοφορούσε προπαγανδιστικό υλικό της οργάνωσης Ιsis, οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και δινόταν έμφαση στην ανάγκη να θυσιάσει κανείς τη ζωή του, για να επιτευχθούν οι στόχοι του Ισλαμικού Κράτους.

Παράλληλα, όπως διέρρευσε οι υπεύθυνοι των ερευνών προχώρησαν σε κατάσχεση γραπτών διαλόγων, στους οποίους οι δεκαεπτάχρονη δήλωσε έτοιμη να προχωρήσει σε τρομοκρατική επίθεση και «να προσφέρει τη ζωή της υπέρ του Αλάχ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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