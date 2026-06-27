Η όλο και πιο απελπισμένη αναζήτηση επιζώντων στη Βενεζουέλα εισήλθε σε τρίτη ημέρα το Σάββατο, καθώς οι άνθρωποι έσκαβαν στα ερείπια γκρεμισμένων σπιτιών και πολυκατοικιών μετά το καταστροφικό διπλό χτύπημα των σεισμών μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος τελειώνει.

Βενεζουελάνοι που αναζητούσαν αγαπημένα πρόσωπα και γείτονες χρησιμοποίησαν φτυάρια, βαριά μηχανήματα, σχοινιά και γυμνά χέρια πάνω σε σωρούς από γκρεμισμένο σκυρόδεμα σε όλη τη Λα Γκουάιρα, μία από τις πολιτείες της Βενεζουέλας που επλήγησαν περισσότερο.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις θεωρούν τις πρώτες 48 έως 72 ώρες ως κρίσιμες για την ανάσυρση ζωντανών ανθρώπων, αν και αυτό το διάστημα μπορεί να παραταθεί εάν έχουν πρόσβαση σε τροφή και νερό.

Οι περισσότεροι από όσους έσκαβαν ήταν πολίτες που πήραν τις προσπάθειες αναζήτησης στα χέρια τους, επικαλούμενοι την έλλειψη κρατικής παρουσίας. Ωστόσο, ένας αυξανόμενος αριθμός διεθνών ομάδων διάσωσης εντάχθηκε στην προσπάθεια για τη διάσωση ζωών, σχεδόν 72 ώρες μετά τον σεισμό.

Ο τραγικός απολογισμός

Ο απολογισμός των σεισμών, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του προέδρου της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Χόρχε Ροντρίγκεζ, ανέρχεται σε 1.430 νεκρούς, 3.238 τραυματίες και 3.142 άτομα που έχουν μείνει άστεγα. ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων έχει ξεπεράσει τους 54.000.

Οι πολίτες ανέφεραν ότι είδαν ελάχιστες κρατικές ομάδες διάσωσης στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, παρά το γεγονός ότι οι αρχές πρόβαλλαν την εικόνα μιας ισχυρής κυβερνητικής ανταπόκρισης.

Στην Κάτια Λα Μαρ, ο Εζεκίελ Φροντάδο κοίταζε επίμονα καμιά δωδεκαριά σορούς που κείτονταν στον δρόμο το πρωί του Σαββάτου, καλυμμένες με κουβέρτες, τις οποίες γείτονες και διασώστες είχαν ανασύρει από τα ερείπια κοντινών κτιρίων που είχαν καταρρεύσει. Έψαχνε να δει αν κάποια από αυτές ανήκε στους αγνοούμενους συγγενείς του.

Η μεταβατική Πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση το Σάββατο ότι περισσότερα από 14.000 μέλη του στρατού και της αστυνομίας περιπολούν στην περιοχή, όπου η πρόσβαση έχει πλέον αποκλειστεί και απαιτούνται ειδικές άδειες για την είσοδο.

Περισσότερες ομάδες διάσωσης, σταλμένες από κυβερνήσεις όλου του κόσμου, έφτασαν στη Βενεζουέλα το Σάββατο.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό. Ένας διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης ήταν λειτουργικός το Σάββατο, καθώς αμερικανικές ομάδες εργάζονταν για την επισκευή αυτής της κρίσιμης διόδου, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Τζέρεμι Λιούιν (Jeremy Lewin), ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αρμόδιος για την ξένη βοήθεια.

Αγωνιώδεις οικογένειες περιμένουν να δουν αν επέζησαν οι συγγενείς τους

Στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, ακριβώς βόρεια του Καράκας, η Ναζαρέτ Χιμένες έκλαιγε με λυγμούς στον ώμο ενός αγαπημένου της προσώπου την Παρασκευή, καθώς παρακολουθούσε τους γείτονες να χρησιμοποιούν σφυριά και ηλεκτρικά εργαλεία προσπαθώντας να κόψουν πλάκες σκυροδέματος σε ένα κτίριο που είχε μετατραπεί σε βουνό από μπάζα. Ήταν κυριευμένη από αγωνία καθώς περίμενε να δει αν τα αδέρφια της, τα ανίψια της και οι φίλοι της θα έβγαιναν ζωντανοί.

«Θεέ μου, πώς θα τους βγάλουμε από εκεί;» ψιθύρισε η Χιμένες.

«Απευθύνουμε έκκληση για βοήθεια προς την κυβέρνηση και τις χώρες όλου του κόσμου», είπε, ζητώντας μηχανήματα ικανά να μετακινήσουν κατεστραμμένες κατασκευές. «Υπάρχουν ακόμα ζωντανοί άνθρωποι εκεί μέσα».

Οι κυβερνητικές δυνάμεις διένειμαν τρόφιμα και νερό στους επιζώντες στη Λα Γκουάιρα, και η Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι η κυβέρνησή της οργανώνει μια πλήρη ανταπόκριση κατά τη διάρκεια αυτών των «κρίσιμων ωρών για τη διάσωση ζωντανών ανθρώπων».

Η καταστροφή αποτελεί τεράστια πρόκληση για τη Ροντρίγκεζ, την πρώην αντιπρόεδρο που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Ιανουάριο μετά τη σύλληψη και την απομάκρυνση του τότε προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει οικονομική αποδιοργάνωση για περισσότερο από μια δεκαετία, και πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν τη νομιμότητα του πολιτικού κινήματος που εκπροσωπεί η Ροντρίγκεζ.

Ο αριθμός των νεκρών αναμενόταν να αυξηθεί, και οι πολίτες ανέφεραν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους σε ανεξάρτητες ψηφιακές βάσεις δεδομένων. Οι αριθμοί αυτοί πιθανώς περιλαμβάνουν άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας λόγω της έλλειψης σημάτων κινητής τηλεφωνίας, ενώ ορισμένες αναφορές ενδέχεται να είναι διπλότυπες.

Ομάδες έρευνας και ξένη βοήθεια από το Μεξικό, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Γαλλία και άλλες χώρες συνέχισαν να καταφθάνουν στη Βενεζουέλα το πρωί του Σαββάτου για να ενισχύσουν τις προσπάθειες αποκατάστασης.

Ο Λιούιν, ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα βοηθήσει στον συντονισμό των πτήσεων για τη μεταφορά προσωπικού έρευνας και διάσωσης, κινητών νοσοκομείων και εφοδίων. Ανέφερε ότι δύο ομάδες έρευνας των 80 ατόμων βρίσκονταν ήδη επί το έργον και ένα μεταγωγικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ είχε αγκυροβολήσει στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, έτοιμο να υποδεχθεί επιζώντες που μεταφέρονται με αεροδιακομιδή και έχουν ανάγκη από ιατρική φροντίδα. Ο Λιούιν δήλωσε ότι πρόκειται για έναν «αγώνα με τον χρόνο» για τον εντοπισμό των ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τους σεισμούς.

«Άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, και η προτεραιότητα είναι να φτάσουν σε αυτούς οι ομάδες έρευνας και διάσωσης, οι επαγγελματίες υγείας και άλλοι όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να σωθούν ζωές», είπε.

🗺️ Venezuela



📅 June 27, 2026



😢 Heart-wrenching images from inside a collapsed apartment building in Venezuela — trapped people, including children, banging on walls to signal for help while clinging to hope of rescue.#RescueEfforts #Venezuela

https://t.co/RsQmyWIVQS — 24/7 Weather phenomena Observer (@MoazMoaz777) June 27, 2026

MIRACLE IN VENEZUELA 🧡



After 13+ hours, 15-year-old Camila Sofía was rescued from a collapsed apartment building in La Guaira.



She had been trapped on the 9th floor with her pet.



A life saved against the odds. pic.twitter.com/2olpuebRZm — kavya (@kavya_8969) June 27, 2026

Εκατομμύρια άνθρωποι συγκλονισμένοι

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης δήλωσε ότι έως και 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να επηρεαστούν, εκ των οποίων περίπου 2 εκατομμύρια μόνο στο Καράκας. Η καταστροφή εντάθηκε από τη γρήγορη διαδοχή των σεισμών με μικρό εστιακό βάθος, δήλωσαν οι ειδικοί.

Η Λόις Πέις, περιφερειακή διευθύντρια του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού για την Αμερική, δήλωσε ότι «οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι τρομοκρατημένοι να ξαναμπούν σε αυτά που ήταν τα σπίτια τους».

Πράγματι, πολλοί συνέχισαν να κοιμούνται στο δρόμο.

Ο Ομάρ Ρέγιες δήλωσε ότι περίπου 20 μέλη της οικογένειάς του έχασαν τη ζωή τους.

«Έχω μείνει μόνος μου σε αυτή τη ζωή», είπε ο Ρέγιες, περπατώντας μέσα στα ερείπια όπου ήταν θαμμένα δύο από τα παιδιά του.

Στην πόλη Μαικετία, οι άνθρωποι σχημάτιζαν ουρές έξω από καταστήματα και φαρμακεία που τους εξυπηρετούσαν έναν προς έναν πίφη από κλειστές πόρτες. Κάποια στιγμή, μια γυναίκα μέσα στο πλήθος έπεσε στο έδαφος για να προστατεύσει με το σώμα της ένα πακέτο πάνες, απελπισμένη να το κρατήσει.

Η κίνηση και τα πλήθη των μοτοσικλετιστών παρεμπόδιζαν κατά καιρούς τις προσπάθειες αναζήτησης. Μεξικανοί στρατιώτες και εθελοντές ζητούσαν επανειλημμένα σιωπή για να προσπαθήσουν να ακούσουν σημάδια ζωής κάτω από τα ερείπια, αλλά οι μοτοσικλετιστές -πολίτες και ένστολοι- συνέχιζαν να κορνάρουν και να μαρσάρουν τις μηχανές τους, προκαλώντας την απογοήτευση των διασωστών.

Κάποιοι άρχισαν να παίρνουν βασικά αγαθά, όπως χαρτί υγείας και τρόφιμα, από καταστήματα στην Κάτια Λα Μαρ, που γειτνιάζει με το κύριο αεροδρόμιο της χώρας. Άλλοι περικύκλωσαν ένα ιδιωτικό ημιφορτηγό που μοίραζε ψωμί και νερό, μέχρι που επενέβη ένας στρατιώτης. Ο χώρος στάθμευσης ενός φαρμακείου μετατράπηκε σε αυτοσχέδιο καταφύγιο με μουσαμάδες, αιώρες και σκηνές.

Λίγα μίλια μακριά, η Γιουλέιντι Καντένας, 28 ετών, στεκόταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου από ένα γκρεμισμένο κτίριο εργατικών κατοικιών, ελπίζοντας ότι ο γιος της, η μητέρα της και ο αδελφός της θα ανασύρονταν ζωντανοί.

Η ίδια διέφυγε ξυπόλητη από ένα άλλο κτίριο καθώς αυτό κατέρρεε την Τετάρτη και διαπίστωσε ότι ο 12όροφος πύργος διαμερισμάτων της μητέρας της είχε ισοπεδωθεί εντελώς.

«Ανέβηκα πάνω στα ερείπια και τους είπα να φωνάξουν, αλλά κανείς δεν το έκανε, ούτε ο αδερφός μου, ούτε ο γιος μου, ούτε η μητέρα μου», είπε η Καντένας.

Πηγή: skai.gr

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