Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα ζωής» για τη διακομιδή νεογνού στο νοσοκομείο

«Γέφυρα ζωής» για την επείγουσα διακομιδή νεογνού στο νοσοκομείο στήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.

Το βρέφος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 5 το απόγευμα από την Ευκαρπία και 12 λεπτά αργότερα είχε φθάσει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Περιπολικό και δύο δίκυκλα της αστυνομίας συνόδευσαν το ασθενοφόρο, για την ασφαλή διακομιδή του νεογνού στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.