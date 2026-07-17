To Μουντιάλ 2026 ετοιμάζεται να περάσει στην Ιστορία, με την τελευταία πράξη να παίζεται στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ωστόσο, έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Ο μεγαλύτερος αριθμός χωρών και αγώνων σημαίνει περισσότερο ενδιαφέρον για τη δράση — αλλά και περισσότερες ευκαιρίες για κέρδη. Ενώ τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου γράφουν ιστορία στο χορτάρι, δισεκατομμύρια δολάρια αποφέρουν κέρδη εκτός τερέν.

Θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερα τέτοια φαινόμενα στα μελλοντικά τουρνουά, καθώς η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει για άλλη μια φορά το τουρνουά σε 64 ομάδες, κάτι που θα μπορούσε να περιλαμβάνει χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία — και τα επιπλέον δισεκατομμύρια τηλεθεατών που αυτό συνεπάγεται.

Όμως δεν κερδίζουν όλοι μεγάλα ποσά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και σε αυτόν τον τομέα «νικητές» και «ηττημένοι».



Σύμφωνα με το BBC τα έσοδα που αποκομίζει η FIFA, από το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι αστρονομικά. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022 απέφερε το ρεκόρ των 7,6 δισ. δολαρίων και αναμένεται να ξεπεράσει αυτό το ποσό στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό το 2026, ειδικά με τη διεύρυνση του τουρνουά με τη συυμμετοχή 48 ομάδων.

Η Marion Laboure, ανώτερη στρατηγική αναλύτρια της Deutsche Bank Research, αναφέρει ότι η FIFA είναι «χωρίς αμφιβολία» ο κύριος νικητής, με τα έσοδά της κατά τη διάρκεια της τετραετίας να πλησιάζουν τα 13 δισ. Δολάρια.

Οι πηγές των εσόδων

Τα έσοδα της FIFA προέρχονται από την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, αδειών χρήσης και φιλοξενίας, από συμφωνίες χορηγίας, καθώς και από την πώληση εισιτηρίων.



«Η FIFA εισήλθε επίσης στη δευτερογενή αγορά με την επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης, εισπράττοντας προμήθεια 15% τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή», προσθέτει η Laboure.

Οι «ηττημένοι»

Αν και οι οπαδοί που βρέθηκαν στα γήπεδα του Καναδά, των ΗΠΑ και του Μεξικού πραγματοποίησαν το όνειρο μιας ζωής, στο οικονομικό κομμάτι ήταν δύσκολο.

Τα τεράστια ποσά που δαπανήθηκαν μόνο για την αγορά των εισιτηρίων, καθώς και η κριτική που ασκήθηκε για τη στρατηγική τιμολόγησης από τη FIFA —η οποία αυξάνει τις τιμές όταν η ζήτηση είναι υψηλή— είναι καταγεγραμμένα.

Χαρακτηριστικό είναι το ότι ακόμα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι «δεν θα πλήρωνε» ένα εισιτήριο των 1.000 δολαρίων για τον εναρκτήριο αγώνα της χώρας του στο τουρνουά εναντίον της Παραγουάης.

Για παράδειγμα, τα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ διατέθηκαν επίσημα στην τιμή των 32.970 δολαρίων.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί

Αν και οι τηλεοπτικοί σταθμοί αναγκάστηκαν να δαπανήσουν πολλά χρήματα για να μεταδώσουν τη διοργάνωση, τα νούμερα τηλεθέασης είναι επίσης πιθανό να αποκομίσουν τεράστια κέρδη από τις διαφημίσεις.

Η FIFA εισήγαγε τα πολύ συζητημένα «διαλείμματα ενυδάτωσης» – μια κίνηση που, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Ινφαντίνο, ήταν «αμιγώς αθλητικό ζήτημα» χωρίς πρόσθετα έσοδα για τη διοργανώτρια αρχή.

Ωστόσο, τα τρία λεπτά που δίνονται στους παίκτες για να ενυδατωθούν έχουν προσφέρει μια νέα εμπορική ευκαιρία για τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τους χορηγούς. Για παράδειγμα, το Fox Sports, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες κατέβαλε 485 εκατ. δολάρια για τα δικαιώματα μετάδοσης στις ΗΠΑ, παρουσίασε τα διαλείμματα ως «χορηγούμενα από» συγκεκριμένη μάρκα.

Σύμφωνα με ειδικούς, ένας μέσος διαφημιστικός χρόνος 30 δευτερολέπτων στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Fox κοστίζει μεταξύ 200.000 και 300.000 δολαρίων. Η τιμή έφτασε έως και τα 750.000 δολάρια κατά τη διάρκεια των αγώνων των ΗΠΑ.

«Τα διαλείμματα ενυδάτωσης αποτελούν καθαρό διαφημιστικό απόθεμα. Θα με εξέπληττε πάρα πολύ αν εξαφανιστούν, θα παραμείνουν, καθώς η κλίμακα αποτελεί πλέον το επιχειρηματικό μοντέλο της FIFA», δηλώνει ο Laboure της Deutsche Bank Research.

Οι επίσημοι χορηγοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου καταβάλλουν αστρονομικά ποσά για να συνδέσουν τα εμπορικά σήματά τους με τη διοργάνωση, αλλά αναμφίβολα αποκομίζουν οικονομικό όφελος, με εταιρείες όπως η Adidas και η Coca-Cola να εμφανίζονται παντού.



Οι «νικητές»

Στη βασική διαφήμιση της Adidas εμφανίζεται επίσης μια… εκδοχή του Ντέιβιντ Μπέκαμ που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη — ο οποίος, για να είμαστε ειλικρινείς, ίσως να μην είχε χρόνο να παρευρεθεί αυτοπροσώπως στα γυρίσματα.

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής έχει εμφανιστεί σε τόσες πολλές διαφημίσεις, που θα ήταν απολύτως δικαιολογημένο να ξεχάσει κανείς ποια μάρκα εκπροσωπεί στην πραγματικότητα. Ο Μπέκαμ συνεχίζει να είναι το πρόσωπο του αμερικανικού ποδοσφαίρου, με τον αμερικανικό σύλλογο του οποίου είναι συνιδιοκτήτης, την Inter Miami, να εκτιμάται ως η πιο πολύτιμη ομάδα της Major League Soccer, με αξία 1,45 δισ. Δολάρια. Μπορεί να μην κατάφερε να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο μέσα στο γήπεδο, αλλά αναμφισβήτητα έχει κερδίσει το εμπορικό παιχνίδι εκτός γηπέδου.

Οι πόλεις - οικοδεσπότες

Οι 16 πόλεις-οικοδέσποινες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό υποδέχτηκαν ένα κύμα φιλάθλων και τουριστών, δίνοντας ώθηση στον τομέα της φιλοξενίας, στα ξενοδοχεία και στις τοπικές επιχειρήσεις.

Η FIFA εκτιμά ότι περίπου 41 δισ. δολάρια θα προστεθούν στην παγκόσμια οικονομία, εκ των οποίων τα 17 δισ. δολάρια θα ενισχύσουν μόνο την οικονομία των ΗΠΑ, με τη δημιουργία 185.000 θέσεων εργασίας, κυρίως στους τομείς της φιλοξενίας και της διαμονής.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι προσλήψεις σε παμπ, μπαρ και εστιατόρια των ΗΠΑ αυξήθηκαν εν όψει του τουρνουά τον Μάιο, αλλά η άνθηση αυτή ήταν βραχύβια.

Το μόνο «αξιόλογο» οικονομικό όφελος, είναι τα έργα αναγέννησης που μπορούν να πραγματοποιηθούν, όπως έγινε με την αναδιαμόρφωση και η κατασκευή κατοικιών στο Στράτφορντ του Λονδίνου μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

Ωστόσο, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου έλαβε χώρα σε υπάρχοντα στάδια, ξενοδοχεία, προπονητικά συγκροτήματα, «δεν θα υπάρξουν οικονομικά οφέλη από την ανάπτυξη».

Οι πωλήσεις αναμνηστικών

Ο ενθουσιασμός των οπαδών έχει τροφοδοτήσει τις πωλήσεις των εμφανίσεων των εθνικών ομάδων σε όλο τον κόσμο.

Η Nike αναφέρει ότι οι πωλήσεις των στολών των εθνικών ομάδων φέτος ήταν υπερδιπλάσιες σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Η Αγγλία κατέγραψε τις υψηλότερες πωλήσεις, ακολουθούμενη από τη Γαλλία, τη Βραζιλία, την Ολλανδία και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εταιρεία.

Για την Adidas, οι φανέλες του Μεξικού κατέλαβαν την πρώτη θέση.

Η JD Sports αναφέρει ότι σημείωσε μια χρονιά ρεκόρ στις πωλήσεις φανελών της Αγγλίας. Ενώ νωρίτερα στη διοργάνωση οι πωλήσεις της εθνικής φανέλας ξεπερνούσαν τις πωλήσεις φανελών όλων των άλλων χωρών στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία δήλωσε ότι η Σκωτία μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο της φανέλας με τις περισσότερες πωλήσεις συνολικά.

Οι πωλήσεις εμφανίσεων της Γερμανίας, της Βραζιλίας, του Μεξικού και της Αργεντινής επίσης αυξήθηκαν κατακόρυφα, προσθέτει.

Ταυτόχρονα, η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι τα χιλιάδες πλαστά προϊόντα που διατίθενται προς πώληση.

Τα ξενοδοχεία

Η αναμενόμενη ζήτηση για ξενοδοχειακά δωμάτια δεν υλοποιήθηκε, με τους φορείς του κλάδου να κάνουν λόγο για λιγότερες κρατήσεις στις πόλεις που φιλοξένησαν τους αγώνες, σε σύγκριση με πέρυσι. Για παράδειγμα, για τους Αμερικανούς ξενοδόχους, οι κρατήσεις δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η Αμερικανική Ένωση Ξενοδοχείων (AHLA) κατηγόρησε τη FIFA ότι προχώρησε σε μαζικές κρατήσεις υπερβολικά πολλών δωματίων για δική της χρήση, δημιουργώντας ψευδή ζήτηση. Η FIFA δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει την κατηγορία. Ο Laboure της Deutsche Bank Research αναφέρει ότι το ίδιο συνέβη στη Γαλλία το 1998, όταν η ζήτηση δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

«Μέχρι τον Απρίλιο, το 80% των ξενοδόχων στις ΗΠΑ ανέφεραν ότι οι κρατήσεις ήταν χαμηλότερες από τις αρχικές προβλέψεις τους — τα δύο τρίτα των ξενοδόχων της Νέας Υόρκης ανέφεραν κρατήσεις χαμηλότερες από το αναμενόμενο, ενώ στο Σιάτλ το ποσοστό αυτό έφτασε σχεδόν το 80%, με πολλούς να χαρακτηρίζουν το τουρνουά ως «μη γενόμενο», προσθέτει.

Τα στοιχήματα

Τα αθλητικά στοιχήματα στις ΗΠΑ εξακολουθούν να αποτελούν έναν σχετικά νέο κλάδο.

Μέχρι το 2018, τα αθλητικά στοιχήματα ήταν νόμιμα μόνο στη Νεβάδα, όπου βρίσκεται το Λας Βέγκας, αλλά μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου άνοιξε τον δρόμο για τη νομιμοποίησή τους και σε πολλές πολιτείες.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ορισμένες πολιτείες όπου παραμένει παράνομο, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και το Τέξας. Στις περιοχές αυτές παρατηρείται μεγάλη συμμετοχή στις αγορές προβλέψεων —ένας ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος δισεκατομμυρίων δολαρίων — οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ως «τυχερά παιχνίδια».

Επιμέλεια: Γιαννουλάκη Λυγερή





Πηγή: skai.gr

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