Η Ισπανία δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Γαλλία στον ημιτελικό του Μουντιάλ, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση που ανέδειξε τη διαφορά συνοχής και αγωνιστικής φιλοσοφίας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες προβλέψεις έδιναν φαβορί τους «τρικολόρ», η ομάδα του Ντε λα Φουέντε κυριάρχησε απόλυτα, εξαφανίζοντας τις ατομικές μονάδες των Γάλλων και επιβάλλοντας το δικό της ρυθμό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η ήττα έπεσε σαν σκιά πάνω από το γαλλικό στρατόπεδο και, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η «L' Equipe», το κλίμα στα αποδυτήρια έχει γίνει ιδιαίτερα φορτισμένο. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως η δυσαρέσκεια των παικτών στρέφεται γύρω από μία συγκεκριμένη απόφαση του Ντιντιέ Ντεσάν: Την επιλογή να ξεκινήσει βασικό τον Ορελιέν Τσουαμενί και να τον κρατήσει στο γήπεδο και στο δεύτερο ημίχρονο, την ώρα που ο Ραμπιό έμενε εκτός από το ημίχρονο.



Η πλειοψηφία των παικτών φέρεται να θεωρεί ότι η τακτική αυτή προσέγγιση ήταν λανθασμένη και επηρέασε καθοριστικά την εικόνα της ομάδας. Πιστεύουν πως η απόφαση του Ντεσάν βοήθησε την Ισπανία να πάρει τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού.

Το θέμα έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση στη Γαλλία, με το κλίμα στα αποδυτήρια να δείχνει πως η συγκεκριμένη επιλογή του ομοσπονδιακού τεχνικού ήταν ο βασικός παράγοντας που «χάλασε» την ισορροπία της ομάδας σε μια τόσο κρίσιμη αναμέτρηση.

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