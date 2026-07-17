Πυρκαγιά σε χαμηλή ξερή βλάστηση και καλαμιές στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες του Δήμου Πύργου ξέσπασε την Παρασκευή λίγο μετά τις 6.

Άμεσα δόθηκε εντολή να κινητοποιηθούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ εκδόθηκε και μήνυμα ετοιμότητας από το 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή του #Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 17, 2026

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Πηγή: skai.gr

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