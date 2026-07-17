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Πυρκαγιά στην περιοχή Κολιρέικες, στον Πύργο - Μήνυμα από το 112

Άμεσα δόθηκε εντολή να κινητοποιηθούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

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Πυρκαγιά σε χαμηλή ξερή βλάστηση και καλαμιές στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες του Δήμου Πύργου ξέσπασε την Παρασκευή λίγο μετά τις 6. 

Άμεσα δόθηκε εντολή να κινητοποιηθούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ εκδόθηκε και μήνυμα ετοιμότητας από το 112.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πυρκαγιά Πύργος Φωτιά
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