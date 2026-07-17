Nέες σημαντικές ανακαλύψεις στην αρχαία Απολλωνία της Σούσας, ανακοίνωσε η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή στη Λιβύη, φέρνοντας στο φως ένα θέατρο με θέα στη Μεσόγειο, αλλά και ανακαλύπτοντας ξανά έναν ελληνικό ιππόδρομο και εκτεταμένα ιερά συγκροτήματα.

Σύμφωνα με το libyareview.com, τα ευρήματα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την αρχαιολογική έρευνα, καθώς αναμένεται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις για την ιστορία, την πολεοδομική εξέλιξη και τον πολιτιστικό χαρακτήρα της αρχαίας πόλης.

Ο Διευθυντής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στη Λιβύη, καθηγητής Βενσάν Μισέλ, χαρακτήρισε τον ελληνικό ιππόδρομο μοναδικό, επισημαίνοντας ότι δεν έχει εντοπιστεί άλλο αντίστοιχο μνημείο ούτε στην Κυρηναϊκή, ούτε ευρύτερα στη Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως η ανακάλυψη έχει ιδιαίτερη αρχαιολογική βαρύτητα και ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα ερμηνεία της ιστορίας της Απολλωνίας και του ρόλου που διαδραμάτισε στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο.

Η γαλλική αποστολή πραγματοποιεί ανασκαφές στη Λιβύη εδώ και πολλές δεκαετίες, εστιάζοντας στην Απολλωνία-Σούσα και στα κατάλοιπα της ελληνικής και ρωμαϊκής περιόδου.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην έρευνα υπογραμμίζουν ότι τα νέα ευρήματα ενισχύουν τη σημασία της Απολλωνίας ως ενός από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Λιβύης.

Το θέατρο, ο ελληνικός ιππόδρομος και τα ιερά συγκροτήματα εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν αντικείμενο νέων ερευνών.

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