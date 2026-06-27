Ως «ιστορικό επίτευγμα για το Ισραήλ» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη συμφωνία-πλαίσιο με τον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι ανοίγει τον δρόμο για τον τερματισμό της διμερούς σύγκρουσης και, μακροπρόθεσμα, για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Νετανιάχου έκανε λόγο για «μεγάλο πλήγμα» κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ, ενώ υποστήριξε ότι η συμφωνία αποτυπώνει τη συναίνεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Λιβάνου ώστε το Ισραήλ να διατηρήσει ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα το κρίνει απαραίτητο για την ασφάλειά του.

«Θα συνεχίσουμε να τη διατηρούμε έως ότου η Χεζμπολάχ και οι άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις αφοπλιστούν, έως ότου δεν υπάρχει πλέον απειλή για το Ισραήλ από τον Λίβανο», δήλωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η Τεχεράνη επιδίωκε να επιβάλει την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο και σημείωσε τις έντονες επικρίσεις που διατυπώθηκαν από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ κατά της συμφωνίας.

«Με αυτή τη συμφωνία, το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ουσιαστικά στο Ιράν: "Δεν είναι δική σου υπόθεση. Δεν έχεις κανένα καθεστώς εδώ, κανέναν ρόλο εδώ"», ανέφερε.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει από δύο μικρές περιοχές που ελέγχει σήμερα, στο πλαίσιο ενός πιλοτικού σχεδίου. Όπως είπε, η μία βρίσκεται εκτός της ζώνης ασφαλείας, ενώ η δεύτερη βρίσκεται στην περιφέρειά της, σε σημείο που, σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δεν χρειάζεται πλέον να διατηρούν υπό τον έλεγχό τους.

Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι η λύση των δύο κρατών δεν έχει θέση στην κυβέρνηση που σκοπεύει να ηγηθεί στο μέλλον, ενώ υποστήριξε ότι το Ισραήλ βρίσκεται κοντά στον έλεγχο του 70% της Λωρίδας της Γάζας και «περικυκλώνει τη Χαμάς».

Στόχος μια ευρεία κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα την πρόθεσή του να σχηματίσει έναν μεγάλο συνασπισμό εάν κερδίσει τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, παίρνοντας αποστάσεις σαφώς τόσο από την άκρα δεξιά όσο και από την αριστερά.

"Προτίθεμαι να σχηματίσω μια ευρεία εθνική κυβέρνηση, ούτε μια δεξιά κυβέρνηση ούτε μια αριστερή κυβέρνηση που θα εξαρτάται από αραβικά κόμματα", δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ενημέρωσης του Τύπου, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη μετεκλογική στρατηγική του.

Οι βουλευτικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί το αργότερο για την 27η Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

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