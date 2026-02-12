Ιταλία: Έφοδος των φορολογικών αρχών στα κεντρικά της Amazon, σε σπίτια 7 στελεχών και στα γραφεία της KPMG

Οι φορολογικές αρχές της Ιταλίας - Guardia di Finanza - πραγματοποίησε την Πέμπτη έρευνες στα κεντρικά γραφεία της Amazon στο Μιλάνο, στο πλαίσιο νέας έρευνας για φοροδιαφυγή σε βάρος της αμερικανικής εταιρείας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται δύο πηγές που έχουν άμεση γνώση του θέματος.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Guardia di Finanza πραγματοποίησε επίσης έρευνες στα σπίτια επτά στελεχών της Amazon και στα γραφεία της KPMG.

Η έρευνα αποτελεί νέα πτυχή μιας υπόθεσης στην οποία διερευνάται κατά πόσο η Amazon διέθετε μια μη δηλωμένη, μόνιμη βάση στην Ιταλία από το 2019 έως το 2024 και αν, συνεπώς, όφειλε να είχε καταβάλει περισσότερους φόρους στη χώρα.