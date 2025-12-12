WP: Μυστικές συναντήσεις του Ουκρανού διαπραγματευτή, Ρουστέμ Ουμέροφ, με την ηγεσία του FBI

Μυστικές επαφές του επικεφαλής Ουκρανού διαπραγματευτή με την ηγεσία του FBI προκαλούν ανησυχία και νέα αβεβαιότητα στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, ταξίδεψε τρεις φορές στο Μαϊάμι για να συναντηθεί με τον κορυφαίο απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και να συζητήσει πρόταση για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ωστόσο, κατά την παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ουμέροφ είχε επίσης κλειστές συναντήσεις με τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, και τον αναπληρωτή διευθυντή, Νταν Μποντζίνο, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Οι συναντήσεις αυτές έχουν προκαλέσει ανησυχία σε δυτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι δηλώνουν ότι αγνοούν τον σκοπό και την πρόθεσή τους. Ορισμένοι εκτιμούν ότι ο Ουμέροφ και άλλοι Ουκρανοί αξιωματούχοι προσέγγισαν τον Πατέλ και τον Μποντζίνο με την ελπίδα να εξασφαλίσουν αμνηστία σε περίπτωση που προκύψουν κατηγορίες περί διαφθοράς. Άλλοι φοβούνται ότι το νέο αυτό κανάλι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση Ζελένσκι ώστε να αποδεχθεί ειρηνευτική συμφωνία της κυβέρνησης Τραμπ με βαριές παραχωρήσεις για το Κίεβο.

Η πρέσβης της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον, Όλγα Στεφανίσινα, επιβεβαίωσε τη συνάντηση του Ουμέροφ με το FBI και δήλωσε στην Washington Post ότι αφορούσε «αποκλειστικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας» που δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν.

Αξιωματούχος του FBI ανέφερε ότι στις συναντήσεις εξετάστηκαν θέματα που αφορούν την επιβολή του νόμου και την εθνική ασφάλεια και αποτελούν κοινό ενδιαφέρον για τις δύο χώρες. Το θέμα της οικονομικής διαφθοράς στην Ουκρανία τέθηκε σε μία από τις συναντήσεις, αλλά δεν ήταν το κύριο αντικείμενο, πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας «απόλυτη ανοησία» κάθε υπαινιγμό περί ανάρμοστων συζητήσεων.

Οι δύο επικεφαλής του FBI έχουν κατά καιρούς ασκήσει δημόσια κριτική στην Ουκρανία. Ο Πατέλ επέκρινε τον Μάρτιο το εύρος της αμερικανικής βοήθειας και κάλεσε το Κογκρέσο να ερευνήσει αν υπήρξε κακοδιαχείριση. Ο Μποντζίνο έχει κατηγορήσει τον Ζελένσκι ότι συγκάλυψε φερόμενες δραστηριότητες διαφθοράς που αφορούσαν τον γιο του προέδρου Τζο Μπάιντεν στην Ουκρανία. «Ο Τραμπ είναι πολύ καχύποπτος απέναντι στον Ζελένσκι», είχε πει ο Μποντζίνο τον Φεβρουάριο.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επικοινωνούν τακτικά με παγκόσμιους ηγέτες για θέματα κοινής εθνικής ασφάλειας» και ότι η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ συνομιλεί τόσο με Ρώσους όσο και με Ουκρανούς για να διευκολύνει μια συμφωνία, απορρίπτοντας τις ανησυχίες για τις συναντήσεις με το FBI.

Εκπρόσωπος του γραφείου Ζελένσκι αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένες συναντήσεις, τονίζοντας ωστόσο ότι «είναι ανόητο να συνδέονται τα πάντα με τη ‘διαφθορά’».

Οι συνομιλίες λαμβάνουν χώρα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ουκρανία, η οποία πιέζεται από την κυβέρνηση Τραμπ να αποδεχθεί πρόταση τερματισμού του πολέμου με σοβαρές επιπτώσεις στα σύνορα και την εδαφική της ακεραιότητα. Παράλληλα, αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς από την ανάληψη της προεδρίας από τον Ζελένσκι το 2019.

Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι «υπάρχει τεράστιο πρόβλημα διαφθοράς», σημειώνοντας ότι αυξάνονται οι φωνές για εκλογές στην Ουκρανία, οι οποίες έχουν αναβληθεί λόγω του στρατιωτικού νόμου που επιβλήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή του 2022.

Υπάρχουν εικασίες εντός και εκτός Κιέβου ότι ο Ουμέροφ, ο οποίος είναι και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και πρώην υπουργός Άμυνας, μπορεί να εμπλέκεται στην έρευνα για υπεξαίρεση, κάτι που οι υποστηρικτές του απορρίπτουν.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις καθυστερούν και οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν, ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι η υπομονή του εξαντλείται. «Χάνετε χιλιάδες ανθρώπους την εβδομάδα», είπε. «Ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».



Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.