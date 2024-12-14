Ιταλία: Βαρύς ο πέλεκυς του... προστίμου για όσους οδηγούν πατίνι δίχως κράνος

Μπήκαν σε ισχύ από σήμερα στην Ιταλία ουσιαστικές αλλαγές του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Αυξάνονται σημαντικά, μεταξύ των άλλων, τα πρόστιμα για όποιον χρησιμοποιεί ηλεκτρικά πατίνια χωρίς να σέβεται τον νόμο.

Σε όποιον χρησιμοποιεί ηλεκτρικό πατίνι χωρίς κράνος κόβεται πρόστιμο, πλέον, το οποίο κυμαίνεται από 50 μέχρι 250 ευρώ. Σε περίπτωση που το πατίνι δεν έχει πινακίδα ή δεν διακρίνονται με σαφή τρόπο οι αριθμοί του, το πρόστιμο ξεκινά από 100 και φτάνει τα 400 ευρώ. Ανάλογο ποσό θα πρέπει να καταβάλει όποιος διαπιστώνεται ότι δεν έχει ασφαλίσει το συγκεκριμένο μέσο, το οποίο χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα στις ιταλικές πόλεις, όπως και πολίτες που κυκλοφορούν σε δρόμους εκτός αστικών περιοχών, στους οποίους το όριο ταχύτητας ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα την ώρα.

Παράλληλα, τα νέα μέτρα του Ιταλικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για όποιον οδηγεί χρησιμοποιώντας το κινητό του προβλέπουν πρόστιμο από 250 μέχρι 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για δεύτερη φορά η συγκεκριμένη παράβαση, το σχετικό ποσό θα αγγίζει τα 1.400 ευρώ.

Για τους πολίτες που οδηγούν έχοντας ξεπεράσει τα επιτρεπτά όρια κατανάλωσης αλκοόλ, προβλέπεται πρόστιμο μέχρι 2.173 ευρώ με κατάσχεση του διπλώματος μέχρι έξι μήνες. Για τις περιπτώσεις, όμως, που το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα ξεπερνά τα 1,5 γραμμάρια ανά λίτρο, εκτός από χρηματικό πρόστιμο μέχρι 6.000 ευρώ, υπάρχει κατάσχεση του διπλώματος μέχρι δυο χρόνια και φυλάκιση έως και δώδεκα μήνες.

Σε ό,τι αφορά, δε, τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε όποιον προκύπτει θετικός στο σχετικό τεστ -έστω και αν δεν παρουσιάζει εμφανή προβλήματα σε σχέση με τα αντανακλαστικά και την ικανότητα οδήγησης- το δίπλωμα θα αφαιρείται για διάστημα τριών ετών. Και στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο χρηματικό πρόστιμο είναι 6.000 ευρώ, με φυλάκιση από έξι μήνες μέχρι ένα χρόνο. Μετά από σειρά διαμαρτυριών, ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι αποσαφήνισε ότι το τελευταίο αυτό μέτρο δεν αφορά τους πολίτες που κάνουν χρήση θεραπευτικής κάνναβης, με συνταγή γιατρού και για λόγους που σχετίζονται με διαπιστωμένα προβλήματα υγείας.

Όποιος εγκαταλείπει κατοικίδια ζώα σε δρόμους και αυτοκινητοδρόμους, τέλος, βάσει του νέου ΚΟΚ της Ιταλίας, στο εξής θα τιμωρείται με κατάσχεση διπλώματος για μέχρι και ένα χρόνο και με καταδίκη έως και επτά χρόνια φυλάκισης, στην περίπτωση που η ανεύθυνη αυτή πράξη προκαλέσει τροχαίο δυστύχημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

