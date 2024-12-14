Περίπου 2.000 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από την έδρα των IDF στο Τελ Αβίβ το Σάββατο, διαμαρτυρόμενοι κατά της ισραηλινής κυβέρνησης και ζητώντας συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, όπως μεταδίδουν και οι Times of Israel.

Στην είσοδο της στρατιωτικής βάσης, η Einav Zangauker, μητέρα του ομήρου Matan Zangauker, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι υπονομεύει σκοπίμως τις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας τον ότι θα γίνει «ο χειρότερος εφιάλτης του» εάν ο γιος της δεν επιστρέψει ζωντανός.

«Από συζητήσεις που είχα με αξιωματούχους γνωρίζω ότι δεν έχετε καμία πρόθεση να φέρετε πίσω τον Matan, ότι μου είπατε ψέματα», δήλωσε. «Δεν σκοπεύετε να τερματίσετε τον πόλεμο μέσω μιας συνολικής συμφωνίας».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι ενώ δηλώνει πως δεσμεύεται για την επιστροφή όλων των ομήρων, στην πραγματικότητα σχεδιάζει να φέρει πίσω μόνο λίγους, ασκώντας στρατιωτική πίεση στους υπόλοιπους με τραγικές συνέπειες.

«Δεν σας απειλώ, σας ενημερώνω: δεν θα λάβετε καμία συγχώρεση, καμία επιείκεια», συνέχισε. «Προσωπικά, θα σας κυνηγήσω αν ο Matan επιστρέψει σε φέρετρο. Θα γίνω ο χειρότερος εφιάλτης σας».

Πηγή: skai.gr

