Ο διοικητής των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων του ανατολικού Ντόνετσκ αντικαταστάθηκε μετά τις ρωσικές προελεύσεις στην περιοχή, όπως δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος το Σάββατο. Έτσι, ο στρατηγός Oleksandr Tarnavskiy θα αναλάβει επικεφαλής της επιχειρησιακής και τακτικής ομάδας, αντικαθιστώντας τον στρατηγό Oleksandr Lutsenko, δήλωσε ο αξιωματούχος στο CNN.
Η κίνηση έρχεται αφότου ο Λουτσένκο αντιμετώπισε βαριά κριτική επειδή απέτυχε να σταματήσει τις πρόσφατες ρωσικές επελάσεις στην πόλη-κλειδί του Ποκρόβσκ.
Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντοπιστεί μόλις τρία χιλιόμετρα (1,9 μίλια) από την πόλη, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία χαρτογράφησης DeepState.
Το Ποκρόβσκ είναι ο τόπος μερικών από τις πιο σκληρές μάχες στο ανατολικό μέτωπο εδώ και μήνες, καθώς η Ρωσία προσπαθεί να ασφαλίσει την πόλη. Βρίσκεται περίπου 11 μίλια από τις περιοχές Ντόνετσκ και Ντνιπροπετρόβσκ της Ουκρανίας, αποτελώντας στρατηγικό στόχο για τη Μόσχα.
Η πτώση του στις ρωσικές δυνάμεις θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη οπισθοδρόμηση για την Ουκρανία εδώ και μήνες.
