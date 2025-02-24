Ιταλία: Τηλεφωνική επικοινωνία της Τζόρτζια Μελόνι με τον Φρίντριχ Μερτς

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε απόψε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρχηγό της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης της Γερμανίας (CDU) Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής των χθεσινών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης, «η Ιταλίδα πρωθυπουργός, αφού συνεχάρη τον Μερτς, εξέφρασε την προσδοκία να εντατικοποιηθούν ακόμη περισσότερο οι άριστες διμερείς σχέσεις Ιταλίας και Γερμανίας και υπογράμμισε ότι είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει άμεσα συνεργασία για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και για να δοθεί νέα ώθηση στην ανταγωνιστικότητά της, όπως και για να αντιμετωπιστούν οι τόσες κοινές προκλήσεις, αρχίζοντας από την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

