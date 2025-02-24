Αλεξάντερ Στουμπ: Εάν ο Πούτιν νικήσει στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ χάνουν

«Οι ΗΠΑ θα χάσουν εάν η Ρωσία νικήσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Φινλανδίας, την ώρα που εντείνονται οι φόβοι στην Ευρώπη σχετικά με τις προθέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τρία χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχει να κάνει μόνο με την ουκρανική ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα. Αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια και αφορά την αμερικανική ηγεσία», επισήμανε ο πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο Στουμπ μίλησε στο περιθώριο μιας εκδήλωσης, στην οποία παρέστησαν 11 ξένοι ηγέτες, για την επέτειο των τριών ετών από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική της χώρα και ενώ το Κίεβο επιδιώκει να εδραιώσει τη στήριξη από τους συμμάχους του, την ώρα που η σχέση με τον μεγαλύτερο υποστηρικτή του, τις ΗΠΑ, κρέμεται από μία κλωστή.

Ο Φινλανδός πρόεδρος είπε ότι δεν ανησυχεί για την ισχύ της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, στο οποίο η χώρα του εντάχθηκε το 2023 έπειτα από δεκαετίες εξισορρόπησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης, προσθέτοντας ότι η Φινλανδία είναι ένας «εγγυητής της ασφάλειας…».

«Εμείς διπλασιάσαμε τα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Διαθέτουμε έναν από τον μεγαλύτερο στρατό στην Ευρώπη. Διατηρήσαμε πάντα τις αμυντικές δαπάνες μας σε υψηλά επίπεδα και για έναν προφανή λόγο, αυτός ο λόγος δεν είναι η Στοκχόλμη, είναι η Μόσχα».

«Εάν υπάρχει ένα απειροελάχιστο ενδεχόμενο ή μια υπόνοια αντίληψης ότι ο Πούτιν κερδίζει αυτήν την ειρήνη, τότε οι ΗΠΑ θα έχουν χάσει, επομένως πιστεύω ότι πρέπει να το πολεμήσουμε αυτό μέχρι τέλους», απάντησε, όταν ερωτήθηκε ποιο θα ήταν το μήνυμά του στον Τραμπ.

Η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες

Ο Τραμπ, που ελέγχει την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ, θέτει υπό αμφισβήτηση τις υπάρχουσες αμερικανικές στρατιωτικές δεσμεύσεις προς το Σύμφωνο, κατηγορώντας την Ευρώπη ότι δεν δαπανά το δίκαιο μερίδιό της στην άμυνα.

«Υπάρχει σίγουρα μια αλλαγή στη διατλαντική συμμαχία… οι ΗΠΑ, νομίζω σωστά, θέτουν κάποιες αξιώσεις προς την Ευρώπη, να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες για την ασφάλειά της».

«Είναι καιρός για τους Ευρωπαίους να αναλάβουν δράση και να εμπλακούν άμεσα, επομένως υπάρχει οπωσδήποτε μία αλλαγή. Δεν ανησυχώ», τόνισε.

Στη συνέντευξη, ο Στουμπ διατύπωσε ένα ευρύ όραμα για ένα ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία σε διάφορες φάσεις.

Η πρώτη θα ήταν μια ενδυνάμωση, πριν από διαπραγματεύσεις, της θέσης της Ουκρανίας και η άσκηση πίεσης στη Ρωσία, η δεύτερη θα ήταν μια εκεχειρία με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία υπό τη στήριξη της Ευρώπης και περιφρουρημένη από τις ΗΠΑ και η τρίτη φάση θα ήταν μια ειρηνευτική διαδικασία, που συζητά θέματα όπως τα εδάφη, τα οικονομικά στοιχεία και την ανοικοδόμηση.

Ο Στουμπ αναφέρει ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, όπως και η ασφάλεια της Ευρώπης, θα πρέπει να θεωρούνται αδιαπραγμάτευτες.

Ερωτηθείς σχετικά με τον ενδεχόμενο ρόλο της Φινλανδίας σε οποιαδήποτε ειρηνευτική επιχείρηση στην Ουκρανία, ο Φινλανδός πρόεδρος λέει ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσει για αποστολή δυνάμεων στο πεδίο.

«Σε κάθε περίπτωση, θα προτιμούσα να δω drone στον αέρα. Επομένως, πιστεύω πως η ευρωπαϊκή στήριξη θα προέλθει ουσιαστικά από τον αέρα και τη θάλασσα παρά χερσαία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

