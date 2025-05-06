Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα δήλωσε σήμερα πως η χώρα του θα ζητήσει να απαγορευθεί σε όλη την ΕΕ η χρήση κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης.

«Στις 12 Μαΐου θα επισημοποιήσω το αίτημα για να υπάρξει σύσταση για την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία στις χώρες της ΕΕ μέχρι τουλάχιστον την ηλικία των 14 ετών», δήλωσε ο Βαλντιτάρα στο ραδιοσταθμό RAI Radio 1.

«Η Επιτροπή θα αποφασίσει αν θα υιοθετήσει ή όχι την πρόταση, τα κράτη θα τη συζητήσουν και οι υπουργοί Παιδείας των χωρών της ΕΕ μπορεί να την εγκρίνουν. Η πολωνική προεδρία έχει ήδη υποστηρίξει την πρωτοβουλία και η Σουηδία έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να την στηρίξει. Στη συνέχεια μπορεί να προκύψει το ζήτημα της επέκτασης της απαγόρευσης στα λύκεια. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.