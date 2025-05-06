Μισέλ Ομπάμα: Είμαι σε θεραπεία κι επικεντρώνομαι στην «επόμενη φάση»

Η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε θεραπεία για να «συντονιστεί» με την επόμενη φάση της ζωής της – καθώς συνεχίζει να καταρρίπτει τις φήμες ότι αυτή και ο σύζυγός της Μπαράκ οδεύουν προς το διαζύγιο.

«Σε αυτή τη φάση της ζωής μου, βρίσκομαι σε θεραπεία γιατί περνάω από ένα μεταβατικό στάδιο, ξέρεις...», είπε σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο Jay Shetty Podcast.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πρώην πρώτη κυρία, όπως τις περιέγραψε, έχουν να κάνουν με τη συνειδητοποίηση πως οι δύο της κόρες, «εγκαταλείπουν τη φωλιά» και ξεκινούν τη δική τους ζωή.

Η 61χρονη Μισέλ αναγνώρισε ότι τώρα έχει «άλλους τόνους» για να μιλήσει και μια «νέα υπόσταση» καθώς συνηθίζει τη ζωή της εκτός δημόσιας υπηρεσίας.

Εξήγησε δε, πως προσπαθεί να συντονιστεί μια και βλέπει ότι είναι εντελώς διαφορετική και πλέον έχει τη σοφία να ξέρει πως χρειάζεται κάποια στήριξη.

Η πρώην πρώτη κυρία παραδέχτηκε επίσης ότι οι θεραπευτικές συνεδρίες τη βοηθούσαν να «αποβάλει κάποιες παλιές συνήθειες» και «να ξεπεράσει κάποιες παλιές ενοχές».

Η Μισέλ μονοπωλεί το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια και έχει επανειλημμένα αναφερθεί στις αχαλίνωτες εικασίες περί κρίσεων στον τριαντάχρονο γάμο της.

Η οικογένεια Ομπάμα ταλαιπωρήθηκε πολύ από τα κουτσομπολιά με τη Μισέλ να επιλέγει μάλιστα να απουσιάσει από αρκετές σημαντικές εκδηλώσεις νωρίτερα φέτος - συμπεριλαμβανομένης της ορκωμοσίας του Προέδρου Τραμπ.

Αν είχα προβλήματα με τον άντρα μου, όλοι θα το γνώριζαν», είπε μάλιστα σε συνέντευξή της την περασμένη εβδομάδα, τονίζοντας πως δε θα δίσταζε να μιλήσει ανοικτά για αυτό και να αναφερθεί ακόμη και στον τρόπο που θα επιχειρήσει να ξεπεράσει το πρόβλημά της.

Συνέχισε λέγοντας ότι ο γάμος έχει τις δυσκολίες του αλλά δεν τον άλλαζε με τίποτα αφού, αλλά «η ομορφιά του συζύγου μου και της σχέσης μας είναι ότι κανένας μας δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ποτέ, γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε. Το ξέρω αυτό για εκείνον. Το ξέρει αυτό για μένα».

