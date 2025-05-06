ΕΕ: Η Γροιλανδία θα πρέπει να λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι οι πολίτες της Γροιλανδίας θα πρέπει να μπορούν να κάνουν τις δικές τους επιλογές, ελεύθεροι από κάθε εξωτερική πίεση, στον απόηχο των επαναλαμβανόμενων δηλώσεων της διοίκησης Τραμπ για την αρκτική περιοχή υπέρ της προσάρτησής της στις ΗΠΑ.

Σε ομιλία της κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τη Γροιλανδία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η Κάλας δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Ντόναλντ Τραμπ ή τις ΗΠΑ, ωστόσο υπογράμμισε ότι «τα σύνορα είναι απαραβίαστα και η εδαφική ακεραιότητα θα πρέπει να γίνεται σεβαστή».

«Το μέλλον και το πεπρωμένο της Γροιλανδίας μπορούν μονάχα να αποφασίζονται από τους πολίτες της Γροιλανδίας. Θα έπρεπε να μπορούν να κάνουν τις δικές τους επιλογές, ελεύθεροι από οποιαδήποτε εξωτερική πίεση ή παρέμβαση», τόνισε η Κάλας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πολλοί ευρωβουλευτές καταδίκασαν απερίφραστα τον Τραμπ, διότι επανειλημμένως λέει πως θέλει η Γροιλανδία, μια ημι-αυτόνομη περιοχή του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δανίας, να γίνει τμήμα των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

