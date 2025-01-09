Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε απόψε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης Παλάτσο Κίτζι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «η Μελόνι εξέφρασε την αλληλεγγύη της για τα θύματα των πρόσφατων ρωσικών βομβαρδισμών και επανέλαβε την πλήρη στήριξη που η Ιταλία προσέφερε και θα συνεχίσει να προσφέρει στη νόμιμη άμυνα της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού, ώστε το Κίεβο να μπορέσει να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή θέση για την οικοδόμηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι είχε υπογραμμίσει ότι αντικείμενο της συνάντησης θα ήταν επίσης οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας και η διεθνής διάσκεψη για την ανάκαμψη της Ουκρανίας, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Ρώμη τον ερχόμενο Ιούλιο. Αύριο Παρασκευή, ο Ουκρανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί με τον Ιταλό ομόλογό του Σέρτζιο Ματαρέλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.