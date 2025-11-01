Η προσπάθεια της Τζόρτζια Μελόνι να αποκαταστήσει τη φήμη της Ιταλίας στη διεθνή σκηνή έχει αποτέλεσμα, καθώς η Scope Ratings αναβάθμισε την προοπτική της χώρας.

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στο BBB+ -τρία σκαλοπάτια πάνω από το junk- αλλά η αξιολόγηση αυτή τείνει πλέον προς αναβάθμιση σε εύθετο χρόνο, ανέφερε η εταιρεία στην αξιολόγησή της, σημειώνει το Bloomberg.

«Η αναθεώρηση της προοπτικής αντανακλά την προσδοκία της Scope για μια βιώσιμη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και τη συνέχιση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, με την υποστήριξη της κυβερνητικής σταθερότητας και της συμμόρφωσης με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο διακυβέρνησης της ΕΕ», ανέφερε η Scope.

Η συμμαχία της Μελόνι κατάφερε να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό που περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, ενώ παράλληλα μειώνει το έλλειμμα στο ανώτατο όριο του 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από το 2025.

Η κίνηση της Scope, μιας από τις πέντε εταιρείες αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των εξασφαλίσεων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακολουθεί τρεις αναβαθμίσεις από τις Fitch Ratings, S&P Global Ratings και Morningstar DBRS.

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει επίσης «τη βελτιωμένη ανθεκτικότητα της ιταλικής οικονομίας, που αντανακλά μια ισχυρότερη αγορά εργασίας, ένα υγιές τραπεζικό σύστημα και μια ευνοϊκή καθαρή εξωτερική θέση», αναφέρει η Scope.

«Παρά τις πολλαπλές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής κρίσης, της εξασθενημένης μεταποιητικής δραστηριότητας στην Ευρώπη και των πρόσφατων μέτρων εμπορικού προστατευτισμού των ΗΠΑ, η ιταλική οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα».

Τέτοιες διακρίσεις υπογραμμίζουν την αντίθεση με τη γειτονική Γαλλία, η οποία πλήττεται από μια παρατεταμένη δημοσιονομική κρίση και έντονη επιτήρηση από τους επενδυτές, καθώς η μειοψηφική κυβέρνηση του Λεκορνί ταλαντεύεται εν μέσω μιας παρατεταμένης προσπάθειας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Η Ιταλία βέβαια, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις. Το χρέος ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος παραμένει πολύ πάνω από το 130% και ενδέχεται σύντομα να γίνει το υψηλότερο στην περιοχή. Αν και η ανάπτυξη ξεπερνά εκείνη της Γερμανίας, παραμένει αδύναμη.

Παρόλα αυτά, η συνολική δημοσιονομική εικόνα της Ιταλίας είναι βελτιωμένη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τα επόμενα χρόνια η χώρα αναμένεται να σημειώσει τα μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονάσματα από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή οικονομία.

Πηγή: skai.gr

