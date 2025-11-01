Μελόνι εναντίον δικαστών «στη μάχη του δημοψηφίσματος»

Η ιταλική κυβέρνηση πέρασε από τη Βουλή τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, αλλά δεν εξασφάλισε την αναγκαία πλειοψηφία της Γερουσίας και την τελική απάντηση θα δώσει ο λαός.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Στην Ιταλία, αρχίζει η μεγάλη μάχη του δημοψηφίσματος. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι και τα κόμματα που την απαρτίζουν, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να πείσουν τους πολίτες ότι πρέπει να στηρίξουν την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, η οποία εγκρίθηκε πριν δυο ημέρες από το κοινοβούλιο. Δεν εξασφαλίστηκαν όμως τα δυο τρίτα των ψήφων γερουσιαστών και βουλευτών και, για τον λόγο αυτό, απαιτείται δημοψήφισμα το οποίο όπως όλα δείχνουν θα πραγματοποιηθεί την επόμενη άνοιξη.

Πηγή: Deutsche Welle

Στόχος της μεταρρύθμισης, είναι να μπορούν να επιβάλλονται κυρώσεις σε δικαστές και εισαγγελείς που κάνουν σημαντικά λάθη, κατά την διάρκεια της επαγγελματικής τους δράσης. Ο νέος νόμος ζητά, επίσης, να μην επιτρέπεται, στο εξής, ένας εισαγγελέας να αλλάζει ρόλο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα δικαστή. Και να μην επιτρέπεται, προφανώς, ούτε το αντίθετο.Φόβοι για την αυτονομία της δικαιοσύνηςΗ ιταλική αντιπολίτευση της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και των Πέντε Αστέρων, όμως, λέει ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης Μελόνι είναι να περιορίσει στο ελάχιστο την αυτονομία της δικαιοσύνης, η οποία στην Ιταλία -έως τώρα- έχει ουσιαστικό χαρακτήρα.Οι ίδιοι οι δικαστικοί προχώρησαν ήδη σε σειρά διαμαρτυριών και επιμένουν ότι κινδυνεύει, πλέον, η διάκριση των εξουσιών, η οποία προστατεύεται από το Σύνταγμα της χώρας. Όλα δείχνουν ότι τους επόμενους έξι μήνες, οι τόνοι της πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης, εδώ στην Ιταλία, θα ανέβουν αισθητά.Οι υπερασπιστές της δικαστικής μεταρρύθμισης ετοιμάζονται να ξεκινήσουν εκστρατεία, με αναφορά στην «κληρονομιά του Σίλβιο Μπερλουσκόνι» και στην σύγκρουσή του με εισαγγελείς και δικαστές, επί σχεδόν τρεις δεκαετίες. Όσο για την Ένωση Ιταλών Δικαστικών, τα μέλη της πρόκειται να συναντήσουν τους πολίτες στις μεγαλύτερες πλατείες και στα θέατρα της χώρας, για να τους εξηγήσουν ότι «σε μια υγιή δημοκρατία, η πολιτική εξουσία έχει πάντα κάποια σαφή όρια». Και οι δυο πλευρές αναζητούν γνωστά ονόματα του θεάματος και του πολιτισμού, ζητώντας τους να λάβουν ξεκάθαρη θέση υπέρ του «Ναι» ή του «Όχι» στη μεταρρύθμιση.Δημοψήφισμα για την ίδια τη Μελόνι;«Οι δικαστικοί δεν επιθυμούν ποτέ καμία αλλαγή, είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για την πάγια θέση τους», λέει η Μελόνι. Αυτό που θέλει να αποφύγει με κάθε τρόπο, πάντως, είναι το συγκεκριμένο δημοψήφισμα να προσλάβει χαρακτήρα συνολικής, πολιτικής κρίσης του μέχρι τώρα έργου της. Διότι μπορεί να ποσοστά δημοτικότητάς της να παραμένουν αρκετά υψηλά, αλλά η υπερβολική πόλωση και η προσωποποίηση των όποιων μεταρρυθμίσεων, σίγουρα δεν ωφελεί.Το ξέρει καλά και ο πρώην κεντροαριστερός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι. Παρά το ότι ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής, στο τέλος του 2016 έχασε ανάλογο δημοψήφισμα το οποίο αφορούσε, μεταξύ των άλλων, τον ρόλο της Βουλής και της Γερουσίας. Αποφάσισε να παραιτηθεί από την ηγεσία της χώρας και η πολιτική του επιρροή, μειώθηκε αισθητά.

