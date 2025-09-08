Ιταλία: Στη Ριβάλτα και σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία του Αρμάνι

Στην κωμόπολη Ριβάλτα της βόρειας Ιταλίας τελέστηκε η κηδεία του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε στο Μιλάνο την περασμένη Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών.

Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί και είχε αναγκαστεί να ακυρώσει μια σειρά επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η τελετή πραγματοποιείται σε στενό, οικογενειακό κύκλο, παρουσία και ολιγάριθμων στελεχών του οίκου μόδας.

Το Σαββατοκύριακο απέτισαν φόρο τιμής στον εκλιπόντα στο Θέατρο Αρμάνι του Μιλάνου 16.000 άνθρωποι.

Η Ριβάλτα είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του διεθνούς φήμης μόδιστρου, όπου είχε γεννηθεί το 1934. Η σορός, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της τελετής, πρόκειται να αποτεφρωθεί.

"Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν ένας φύλακας του κήπου της ομορφιάς, που έφτιαξε ο Κύριος. Έζησε την εμπειρία αυτή με την αριστοκρατική απλότητα που τον χαρακτήριζε. Συχνά η πλάση λαβώνεται, αλλά εκείνος συνέβαλε στην ανανέωσή της", τόνισε ο ιερέας της Ριβάλτα, πατέρας Τζουζέπε Μπουζάνι.

Το στυλ και οι σχεδιαστικές επιλογές του Αρμάνι ήταν συνώνυμο φινέτσας και μοναδικής κομψότητας, σε όλο τον κόσμο.

Η Ιταλία αποχαιρετά τον «βασιλιά της μόδας»

Είχε γεννηθεί το 1934 στην Πιατσέντσα της Βόρειας Ιταλίας και το 1949 είχε μετακομίσει με την οικογένειά του στο Μιλάνο.

Γράφτηκε στη σχολή της Ιατρικής, αλλά, πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του, άρχισε να εργάζεται ως υπάλληλος σε καταστήματα ενδυμάτων του Μιλάνου και το 1965, ο σχεδιαστής Νίνο Τσερούτι, του ανέθεσε την ευθύνη της κολεξιόν του.

Τον Σεπτέμβριο του 1975 παρουσίασε την πρώτη του συλλογή, στην ιταλική συμπρωτεύουσα. Κύριο στοιχείο της δημιουργικότητάς του ήταν πάντα ότι η μόδα πρέπει να κολακεύει τις γυναίκες και τους άνδρες, όχι να τους επιβάλλεται.

Με μαλακά υφάσματα και απαλά χρώματα, από το γκρι μέχρι το μπεζ και το πάντα κλασικό μαύρο.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι κατάφερε να συνδυάσει την υψηλή μόδα με γραμμές ενδυμάτων αφιερωμένες στους νέους, κάνοντας πράξη τη θεωρία ότι τα σχέδιά του δεν ανήκαν μόνον σε μία ηλικιακή και κοινωνική τάξη.

Χρησιμοποίησε τη διαφήμιση για να κάνει παγκοσμίως γνωστά τα ενδύματά του, είχε πάντα αίσθηση του μέτρου στις συνεντεύξεις και εμφανίσεις του, χωρίς τίποτα το περιττό.

Η Ιταλία, σήμερα, πενθεί για τον χαμό του «βασιλιά Τζόρτζιο», ο οποίος χάρισε αυτοπεποίθηση και γοητεία, σε εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες σ' όλο τον κόσμο.

«Το να λυπάσαι για κάποιες επιλογές του παρελθόντος δεν έχει νόημα. Αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι είναι σημαντικό να αφιερώνεις χρόνο, όχι μόνο στη δουλειά, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που αγαπάς και έχεις κοντά σου», είχε πει ο πολυτάλαντος σχεδιαστής σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις του.

