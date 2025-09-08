Ο πρίγκιπας Χάρι τίμησε τη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ στο Γουίνδσορ

Επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον Πρίγκιπα Χάρι. Ο Δούκας του Σάσεξ βρέθηκε στο Κάστρο του Γουίνδσορ, όπου άφησε λουλούδια και απέτισε ιδιωτικά φόρο τιμής στη Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατό της. Είναι η πρώτη φορά που επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο έπειτα από πέντε μήνες.

Η επίσκεψη αναζωπύρωσε τις εικασίες για πιθανή συνάντηση με τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ, με τον οποίο παραμένει αποξενωμένος, αλλά και με τον Βασιλιά Κάρολο, τον οποίο έχει να δει πάνω από ενάμιση χρόνο.

Ο Χάρι βρίσκεται στο Λονδίνο για τα ετήσια WellChild Awards, όπου θα εκφωνήσει ομιλία και θα απονείμει βραβείο σε ένα «παιδί-έμπνευση». Σε δήλωσή του τόνισε ότι οι ιστορίες των παιδιών και των οικογενειών τους αναδεικνύουν «τη δύναμη της συμπόνιας, της σύνδεσης και της κοινότητας».

Την ίδια ημέρα, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, τίμησαν επίσης τη μνήμη της Βασίλισσας, επισκεπτόμενοι τον Σύνδεσμο Γυναικών στο Σάνινγκντεϊλ του Μπέρκσαϊρ.

