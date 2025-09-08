Λογαριασμός
Σήμερα η κηδεία του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι - Επίσημη ημέρα πένθους έχει κηρυχθεί στο Μιλάνο

Πάνω από 15.000 άνθρωποι στο λαϊκό προσκύνημα - Η ιδιωτική κηδεία του Αρμάνι θα τελεστεί στον τόπο καταγωγής του, το χωριό Rivalta di Gazzola

Αρμάνι

Σήμερα Δευτέρα θα τελεστεί η κηδεία του εμβληματικού μόδιστρου Τζόρτζιο Αρμάνι σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ στο Μιλάνο έχει κηρυχθεί επίσημη ημέρα πένθους. 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι θα τελεστεί στον τόπο καταγωγής του, στο χωριό Βάλτα της Ρεντίνας νοτιοανατολικά του Μιλάνου.

Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι συνέρρευσαν το Σαββατοκύριακο στο Αrmani Theatro, στο Μιλάνο για να αποτίσουν φόρο τιμής στον "βασιλιά" της ιταλικής μόδας, ο οποίος πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91ενος ετών και η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. 

Η Ντονατέλα Βερσάτσε άφησε ένα μπουκέτο με λευκά λουλούδια το Σάββατο και ο αδερφός της, Σάντο Βερσάτσε, εμφανίστηκε με δάκρυα την Κυριακή.

Φόρο τιμής απέτισαν επίσης οι σχεδιαστές Dean και Dan Caten, οι δίδυμοι Καναδοί σχεδιαστές πίσω από την ετικέτα Dsquared2, ο δημιουργός της Ferrari Rocco Iannone, ο Βρετανός σχεδιαστής Neil Barrett και ο Ιταλός σχεδιαστής Andrea Incontri.

Ο κόσμος του αθλητισμού εκπροσωπήθηκε από την χρυσή Ολυμπιονίκη κολυμβήτρια Federica Pellegrini, τον πρώην αστέρα της Μίλαν Paolo Maldini και τον πρόεδρο της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Giovanni Malagò.

Δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Μάριο Μόντι και ο Ματέο Ρέντσι παρευρέθηκαν επίσης στο λαϊκό προσκύνημα ενώ ο δήμαρχος του Μιλάνου Τζουζέπε Σάλα ήταν από τους πρώτους που έφτασαν, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στον Λέο Ντελ'Όρκο, τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Αρμάνι και επικεφαλής του τμήματος ανδρικής ένδυσης, ο οποίος στεκόταν κοντά στο φέρετρο

Τον θρυλικό μόδιστρο αποχαιρέτησαν επίσης οι Ιταλοί σκηνοθέτες Τζιουζέπε Τορνατόρε και Γκαμπριέλ Σαλβατόρε, ο συνθέτης Einaudi και ο πρόεδρος του ιταλικού επιμελητηρίου μόδας Carlo Capasa . 

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι θα ταφεί στο οικογενειακό παρεκκλήσι όπου είναι ήδη θαμμένοι η μητέρα του Μαρία, ο πατέρας του Ούγκο και ο αδελφός του Σέρτζιο.

