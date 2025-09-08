Σήμερα Δευτέρα θα τελεστεί η κηδεία του εμβληματικού μόδιστρου Τζόρτζιο Αρμάνι σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ στο Μιλάνο έχει κηρυχθεί επίσημη ημέρα πένθους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι θα τελεστεί στον τόπο καταγωγής του, στο χωριό Βάλτα της Ρεντίνας νοτιοανατολικά του Μιλάνου.

Thousands pay their last respects to Armani, funeral on Monday afternoon https://t.co/TWSRFfan08 — euronews (@euronews) September 7, 2025

Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι συνέρρευσαν το Σαββατοκύριακο στο Αrmani Theatro, στο Μιλάνο για να αποτίσουν φόρο τιμής στον "βασιλιά" της ιταλικής μόδας, ο οποίος πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91ενος ετών και η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε άφησε ένα μπουκέτο με λευκά λουλούδια το Σάββατο και ο αδερφός της, Σάντο Βερσάτσε, εμφανίστηκε με δάκρυα την Κυριακή.

Φόρο τιμής απέτισαν επίσης οι σχεδιαστές Dean και Dan Caten, οι δίδυμοι Καναδοί σχεδιαστές πίσω από την ετικέτα Dsquared2, ο δημιουργός της Ferrari Rocco Iannone, ο Βρετανός σχεδιαστής Neil Barrett και ο Ιταλός σχεδιαστής Andrea Incontri.

Ο κόσμος του αθλητισμού εκπροσωπήθηκε από την χρυσή Ολυμπιονίκη κολυμβήτρια Federica Pellegrini, τον πρώην αστέρα της Μίλαν Paolo Maldini και τον πρόεδρο της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Giovanni Malagò.

Δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Μάριο Μόντι και ο Ματέο Ρέντσι παρευρέθηκαν επίσης στο λαϊκό προσκύνημα ενώ ο δήμαρχος του Μιλάνου Τζουζέπε Σάλα ήταν από τους πρώτους που έφτασαν, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στον Λέο Ντελ'Όρκο, τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Αρμάνι και επικεφαλής του τμήματος ανδρικής ένδυσης, ο οποίος στεκόταν κοντά στο φέρετρο

Τον θρυλικό μόδιστρο αποχαιρέτησαν επίσης οι Ιταλοί σκηνοθέτες Τζιουζέπε Τορνατόρε και Γκαμπριέλ Σαλβατόρε, ο συνθέτης Einaudi και ο πρόεδρος του ιταλικού επιμελητηρίου μόδας Carlo Capasa .

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι θα ταφεί στο οικογενειακό παρεκκλήσι όπου είναι ήδη θαμμένοι η μητέρα του Μαρία, ο πατέρας του Ούγκο και ο αδελφός του Σέρτζιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.