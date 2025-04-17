Ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα πήρε πριν από λίγο εξιτήριο απ' το νοσοκομείο της Ρώμης Σάντο Σπίριτο, όπου την Τρίτη υποβλήθηκε σε επέμβαση για τοποθέτηση βηματοδότη.

Οι γιατροί εξέφρασαν απόλυτη ικανοποίηση για τη μετεγχειρητική πορεία του Ιταλού προέδρου, ο οποίος θα αναρρώσει -χωρίς συναντήσεις και επισκέψεις στο πρόγραμμά του- για περίπου μια εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

