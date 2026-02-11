Η κυβέρνηση της Ιταλίας ενέκρινε την Τετάρτη νομοσχέδιο που επιτρέπει την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού για την αναχαίτιση μεταναστευτικών σκαφών σε περιόδους «εξαιρετικής πίεσης» στα σύνορα της χώρας, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα κατά των παράτυπων αφίξεων.

Από την ανάληψη των καθηκόντων της το 2022, η Τζόρτζια Μελόνι έχει θέσει ως προτεραιότητα την επιτάχυνση των επαναπατρισμών και την αυστηροποίηση των ποινών για τους διακινητές.

Η πρωτοβουλία έρχεται λίγες ημέρες αφότου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στους κανόνες ασύλου της ΕΕ, ανταποκρινόμενο στις πιέσεις κρατών-μελών, μεταξύ αυτών και της Ιταλίας, για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική.

Σύμφωνα με προσχέδιο της νομοσχεδίου που επικαλείται το Reuters, η κυβέρνηση θα μπορεί να απαγορεύει την είσοδο σκαφών στα ιταλικά χωρικά ύδατα για έως και έξι μήνες «σε περιπτώσεις σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια». Όσοι παραβιάζουν την απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως 50.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής θα προβλέπεται και κατάσχεση του σκάφους, μέτρο που στοχεύει κυρίως σε πλοία μη κυβερνητικών οργανώσεων διάσωσης.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Μελόνι έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η παρουσία ανθρωπιστικών οργανώσεων με πλοία διάσωσης λειτουργεί ως κίνητρο για τους μετανάστες.

«Λανθασμένη προσέγγιση»

Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση άσκησε έντονη κριτική στο νομοσχέδιο, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί και από τα δύο σώματα του ιταλικού Κοινοβουλίου.

«Μια κατασταλτική προσέγγιση δεν θα λύσει το πρόβλημα, ούτε η εσφαλμένη ιδέα ότι ένα ευρύ, δομικό και ιστορικών διαστάσεων φαινόμενο μπορεί να αντιμετωπιστεί με τείχη, συρματοπλέγματα ή ναυτικούς αποκλεισμούς», δήλωσε ο γερουσιαστής της Συμμαχίας Πρασίνων και Αριστεράς, Πέπε Ντε Κριστοφάρο.

Από το 2015, εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν εισέλθει στην Ευρώπη, εξέλιξη που έχει ενισχύσει το αντιμεταναστευτικό κλίμα και έχει οδηγήσει πολλές κυβερνήσεις σε αυστηροποίηση της πολιτικής τους.

Με τους νέους κανόνες που ενέκρινε την Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη μπορούν να απορρίπτουν μια αίτηση ασύλου εάν ο αιτών θα δύναται να λάβει προστασία σε χώρα που η ΕΕ θεωρεί ασφαλή.

Παράλληλα, εγκρίθηκε κατάλογος χωρών στις οποίες μπορούν να επιστρέφονται όσοι δεν λαμβάνουν άσυλο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.