Στις 7 Ιουλίου η γαλλική δικαιοσύνη θα κρίνει το πολιτικό μέλλον της Μαρίν Λεπέν, αλλά πιθανότατα το μέλλον της χώρας, καθώς η ετυμηγορία των δικαστών στην προσφυγή της ακροδεξιάς ηγέτιδας για υπεξαίρεση θα καθορίσει εάν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Σε περίπτωση που το εφετείο επικυρώσει την περσινή καταδικαστική απόφαση, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων πενταετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, η Λεπέν δεν θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Δημοκρατίας, κάτι που εκτιμάται ότι είναι προς το συμφέρον του Εμανουέλ Μακρόν, καθώς θα αντικατασταθεί από τον προστατευόμενό της και πρόεδρο του κόμματός της, τον 30χρονο Ζορντάν Μπαρντελά.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης της πολιτικού επέμειναν στο εφετείο του Παρισιού ότι είναι αθώα από τις κατηγορίες υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εκτιμήθηκε στα 4,8 εκατ. ευρώ

Η 57χρονη Λεπέν αρνήθηκε ότι οργάνωσε ένα σχέδιο πλασματικών θέσεων εργασίας για την υπεξαίρεση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είπε στο δικαστήριο ότι οι συμβάσεις εργασίας για βοηθούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν διαφανείς και «δεν έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε διαπράξει το παραμικρό έγκλημα».

Πηγή: skai.gr

