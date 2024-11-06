Ιταλία: Λίγοι οι μετανάστες που μεταφέρονται στην Αλβανία, για επαναπατρισμούς

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι αναφέρθηκε σήμερα στην είδηση ότι το πλοίο του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού «Libra», μεταφέρει μόλις οκτώ αιτούντες άσυλο στα δυο ιταλικά κλειστά κέντρα της βόρειας Αλβανίας.

«Ο μικρός αυτός αριθμός ατόμων οφείλεται στο ότι η επαλήθευση των προϋποθέσεων που πρέπει να υφίστανται για τη μεταφορά στην Αλβανία, γίνεται με πολύ αυστηρό τρόπο. Κάτι που έχει ως συνέπεια, η τελική επιλογή να γίνεται με αποκλεισμό πολλών ανθρώπων», είπε ο Πιαντεντόζι.

«Παράλληλα, κάποιες δεκάδες άνθρωποι αποκλείσθηκαν διότι δεν έδειξαν ταυτότητα ή διαβατήριο, με στόχο να αποφύγουν τη μεταφορά σε κλειστά κέντρα», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός, σύμφωνα με τον οποίο «όλες αυτές οι διαδικασίες τηρούνται για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν επαναπατρισμοί».

Ο Πιαντεντόζι, μιλώντας της επιτροπής της βουλής της Ρώμης, η οποία επιτηρεί την εφαρμογή της συμφωνίας του Σένγκεν, τόνισε: «από την αρχή της φετινής χρονιάς μέχρι την 4η Νοεμβρίου, έφτασαν στην Ιταλία -δια της θαλάσσιας οδού- 55.892 μετανάστες. Πρόκειται για μείωση κατά 62% σε σχέση με το 2023 και κατά 36% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.