Ιταλία: Η Μελόνι ξεπέρασε τον «σκόπελο» του προϋπολογισμού

Με 108 «ναι» και 63 «όχι» έδωσε το τελικό «πράσινο φως» η Γερουσία στον κρατικό προϋπολογισμό, με τον οποίο η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι φιλοδοξεί να τιθασεύσει το έλλειμμα. Όπως είχε γίνει και στη Βουλή, πριν από τα Χριστούγεννα, η κυβέρνηση Μελόνι αποφάσισε να συνδέσει το «ελεύθερο» στον προϋπολογισμό με παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Με τον τρόπο αυτό δεν συζητήθηκαν και δεν ψηφίσθηκαν οι εκατοντάδες, συσσωρευμένες τροπολογίες που είχαν κατατεθεί. Η αντιπολίτευση, βέβαια, διαμαρτυρήθηκε, τονίζοντας ότι αγνοήθηκε το βάρος και η σημασία του ρόλου του Κοινοβουλίου. Πρόκειται για έναν κρατικό προϋπολογισμό συνολικού ύψους τριάντα δισεκατομμυρίων ευρώ.



Η πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» πανηγυρίζει και υπογραμμίζει ότι «στηρίζονται οι μικρομεσαίοι πολίτες, οι οικογένειες με μικρά παιδιά, εγκρίνονται πρωτοφανή κονδύλια για τη δημόσια υγεία και μειώνεται η φορολογική πίεση».

Έντονη φορολογική επιβάρυνση

Η αντιπολίτευση και τα συνδικάτα, όμως, δεν είναι της ίδιας άποψης. Η Κεντροαριστερά καταγγέλλει ότι, στην πραγματικότητα, οι πόροι για την δημόσια υγεία δεν έχουν αυξηθεί και όλο και περισσότερα νοσοκομεία της χώρας, υπολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού, κυρίως στα έκτακτα περιστατικά. Τα δε τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι η φορολογική πίεση στην Ιταλία αντιστοιχεί στο 42,7% του παραγόμενου πλούτου, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 40,1%.



Για πρώτη φορά, πάντως, εγκρίθηκε μέτρο το οποίο απαγορεύει στους Ιταλούς βουλευτές και γερουσιαστές να αποκτούν παράλληλο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα στο εξωτερικό. Ο πρώην πρωθυπουργός, Ματέο Ρέντσι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Μελόνι θέλησε να τον πλήξει προσωπικά «με μια σοβιετικού τύπου πρωτοβουλία», λόγω του ότι συμμετείχε σε πολλά συνέδρια και διαλέξεις και του ανατέθηκαν «δραστηριότητες συμβουλευτικού χαρακτήρα» εκτός εθνικών συνόρων.

Αναβιώνει η αντιπαλότητα με Σαλβίνι;

Στο μεταξύ, πολλοί θεωρούν ότι παρά τη θέση ισχύος της η Ιταλίδα πρωθυπουργός το νέο έτος θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε ανασχηματισμό. Μετά την αθώωσή του στη δίκη του Παλέρμο, στην οποία αντιμετώπιζε την κατηγορία στέρησης ατομικής ελευθερίας σε μετανάστες, ο Ματέο Σαλβίνι, προβάλλει νέες αξιώσεις. Σύμφωνα τους περισσότερους αναλυτές, θα ήθελε να αλλάξει υπουργείο και από εκείνο των Μεταφορών και Υποδομών να γυρίσει στο Εσωτερικών.



Στόχος του είναι να μπορέσει να ασχοληθεί και πάλι, ως κύρια απασχόληση, με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Ερωτηθείς σχετικά, ο ίδιος ο Σαλβίνι δεν το διέψευσε και απάντησε, λακωνικά: «Θα δούμε, θα το συζητήσω με τη Μελόνι». Πρόκειται, όπως φαίνεται, μόνον για θέμα χρόνου…









