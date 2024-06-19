Ρωσία: Ποινή κάθειρξης 12 ετών για προδοσία σε Ρώσο φυσικό

Ρωσικό δικαστήριο επικύρωσε την ποινή κάθειρξης 12 ετών για εσχάτη προδοσία σε έναν φυσικό που κατηγορήθηκε ότι διαβίβασε μυστικά για τις υπερηχητικές τεχνολογίες σε Ολλανδούς, ανέφερε σήμερα μια ρωσική ένωση νομικών.

Ο Βαλέρι Γκαλούμπκιν, ένας ειδικός στην αεροδυναμική και στην ανταλλαγή θερμότητας αεροσκαφών σε ένα ινστιτούτο της Μόσχας, συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2020 και καταδικάστηκε ως ένοχος τον Ιούνιο του 2023.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας διέταξε επανάληψη της δίκης τον Απρίλιο, λέγοντας ότι εξέτασε την καταγγελία της υπεράσπισης του Γκαλούμπκιν.

Η νομική ομάδα Pervy Otdel (Πρώτη Διεύθυνση), η οποία ειδικεύεται στην υπεράσπιση ανθρώπων σε υποθέσεις προδοσίας και κατασκοπείας, ανακοίνωσε ότι οι ανακριτές βρήκαν ότι ο επιστήμονας είχε διαβιβάσει μυστικές πληροφορίες για υπερηχητικά επιβατικά αεροσκάφη στους Ολλανδούς.

Αλλά η νομική αυτή ομάδα απέρριψε τις κατηγορίες αυτές.

Ο Γκαλούμπκιν είναι ένας από τους πολλούς Ρώσους επιστήμονες που έχουν κατηγορηθεί για προδοσία τα τελευταία χρόνια με την υποψία ότι έχουν διαβιβάσει ευαίσθητες πληροφορίες σε ξένους.

Ο φυσικός Ανατόλι Μάσλοφ, ένας εμπειρογνώμονας στους υπερηχητικούς πυραύλους, καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα σε ποινή φυλάκισης 14 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

