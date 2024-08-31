Ένας επίδοξος διαρρήκτης στη Ρώμη συνελήφθη όταν κατά τη διάρκεια ληστείας σε ένα σπίτι ηλικιωμένου, σταμάτησε για να διαβάσει ένα βιβλίο για την ελληνική μυθολογία σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 38χρονος φέρεται να μπήκε σε ένα διαμέρισμα στην περιοχή Πράτι της ιταλικής πρωτεύουσας μέσω ενός μπαλκονιού, αλλά αποσπάστηκε η προσοχή του αφού πήρε ένα βιβλίο για την Ιλιάδα του Ομήρου από το κομοδίνο. Ο 71χρονος ιδιοκτήτης, λέγεται ότι ξύπνησε και ήρθε αντιμέτωπος με τον φερόμενο ως κλέφτη, ο οποίος ήταν απορροφημένος στο βιβλίο.

Η είδηση της αποτυχημένης διάρρηξης προσέλκυσε την προσοχή του συγγραφέα του βιβλίου, Τζοβάνι Νούτσι (Giovanni Nucci) ο οποίος δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ήθελε να στείλει στον άνδρα ένα αντίτυπο για να «ολοκληρώσει» την ανάγνωση.

«Είναι φανταστικό. Θα ήθελα να βρω το άτομο που πιάστηκε επ' αυτοφώρω και να του δώσω το βιβλίο, γιατί θα έχει συλληφθεί στα μισά της ανάγνωσής του. Θα ήθελα να μπορέσει να το τελειώσει. Είναι μια σουρεαλιστική ιστορία, γεμάτη ανθρωπιά», είπε στο Il Messaggero, (μέσω του ΒΒC) ο συγγραφέας του βιβλίου «The Gods at Six O'Clock», το οποίο αναλύει την Ιλιάδα από την πλευρά των θεών.

Ανέφερε επίσης ότι ο αγαπημένος του θεός είναι ο Ερμής, ο προστάτης των κλεφτών όπως και της λογοτεχνίας. «Είναι ξεκάθαρο, όλα ταιριάζουν», αστειεύτηκε.

Αφού αιφνιδιάστηκε, ο κλέφτης στη συνέχεια προσπάθησε να δραπετεύσει φεύγοντας από το ίδιο μπαλκόνι, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα. Στην αστυνομία φέρεται να είπε ότι ανέβηκε στο κτίριο για να επισκεφθεί ένα γνωστό του πρόσωπο ενώ είχε στην κατοχή του μια τσάντα που περιείχε ακριβά ρούχα τα οποία είχαν κλαπεί από άλλο σπίτι νωρίτερα εκείνο το βράδυ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.