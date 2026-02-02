Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Από σήμερα το πρωί τίθεται σε ισχύ εισιτήριο ύψους δύο ευρώ για τους τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν το ιστορικό σιντριβάνι της Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη.

Το εισιτήριο αφορά τόσο ξένους όσο και ντόπιους επισκέπτες, με εξαιρέσεις για τους γεννημένους στη Ρώμη, παιδιά έως έξι ετών, άτομα με ειδικές ανάγκες και ξεναγούς.

Στόχος του μέτρου είναι η μείωση του υπερτουρισμού και η ενίσχυση των δημοτικών ταμείων με 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, που θα διατεθούν για τη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το πρωί, στις 9 τοπική ώρα, το νέο εισιτήριο δύο ευρώ για τους επισκέπτες της ιστορικής Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη. Το διάσημο σιντριβάνι, ένα από τα πλέον εμβληματικά τοπόσημα της Αιώνιας Πόλης, αποτελεί σημείο αναφοράς για εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που συνηθίζουν να φωτογραφίζονται και να πετούν το παραδοσιακό κέρμα, ακολουθώντας το έθιμο της επιστροφής στη Ρώμη.

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Δήμου Ρώμης, το εισιτήριο ισχύει για όλους τους επισκέπτες, τόσο ξένους όσο και ντόπιους, με λίγες εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα, δεν υποχρεούνται να καταβάλουν το ποσό οι κάτοικοι της ιταλικής πρωτεύουσας, τα παιδιά έως έξι ετών, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι επίσημοι ξεναγοί. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιείται επί τόπου με τραπεζική κάρτα, σε εξουσιοδοτημένα σημεία ή μέσω διαδικτυακής κράτησης, προσφέροντας έτσι ευελιξία και ασφάλεια στους τουρίστες.

Μέτρα για τον υπερτουρισμό και ενίσχυση των δημοτικών εσόδων

Βασικός στόχος της νέας ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου του υπερτουρισμού στη Φοντάνα ντι Τρέβι, η οποία υποδέχεται καθημερινά περίπου 30.000 επισκέπτες. Παράλληλα, το μέτρο αναμένεται να ενισχύσει τα ταμεία του Δήμου Ρώμης κατά 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το έσοδο αυτό θα διατεθεί αποκλειστικά για τη συντήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης, συμβάλλοντας στην προστασία σημαντικών ιστορικών μνημείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις 10 το βράδυ, η πρόσβαση στον χώρο θα είναι ελεύθερη για όλους, επιτρέποντας στους επισκέπτες να απολαμβάνουν τη μαγεία της Φοντάνα ντι Τρέβι και τις νυχτερινές ώρες.

Όπως υπογράμμισε ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι: «Η πόλη μας αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και στόχος μας είναι να εγγυηθούμε τη συντήρησή της αυξάνοντας, συγχρόνως, την προσβασιμότητα και την άμεση επαφή με τον πλούσιο, αυτό πολιτισμό της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

