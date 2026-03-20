Ένας άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους σε κατάρρευση αγροικίας, σε μικρή απόσταση από τη Ρώμη. Oνομάζονταν Σάρα Αρντιτσόνε και Αλεσάντρο Μερκολιάνο και σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica, ανήκαν στον αναρχικό χώρο.

Η κατάρρευση φέρεται να οφείλεται σε έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που ετοίμαζαν στο εσωτερικό της εγκαταλειμένης αγροικίας.

Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, τα θύματα φέρονται να συνδέονταν με τον Ιταλό αναρχικό Άλφρεντο Κόσπιτο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 32 χρόνια φυλάκισης και κρατείται υπό συνθήκες αυστηρής απομόνωσης.

Πηγή: skai.gr

