Ιταλία: Δολοφόνησε την πρώην του μπροστά στα παιδιά τους με ηλεκτρονικό βραχιόλι

Ο τυνησιακής καταγωγής Μπεν Αλάια Αμπνελκαντέρ δολοφόνησε την περασμένη νύχτα την πρώην σύζυγό του, Ρούα Νάμπι, μπροστά στα δυο τους παιδιά, στο Τορίνο της βόρειας Ιταλίας.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας είχε επιβάλει στον δράστη, από το περασμένο καλοκαίρι, να μην πλησιάζει στο σπίτι της γυναίκας, αλλά και να φορά υποχρεωτικά «ηλεκτρονικό βραχιόλι».

Χθες, όμως, όπως φαίνεται το βραχιόλι είχε τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η Ρούα Νάμπι πέθανε εξαιτίας μαχαιριάς που δέχθηκε στη μέση του στήθους.

Ο δολοφόνος, σαράντα οκτώ ετών, συνελήφθη από τους καραμπινιέρους λίγο πριν τη μία τη νύχτα, τοπική ώρα.

Ο γιος του, δεκατριών ετών, τον κυνήγησε στον δρόμο ενώ η επίσης έφηβη κόρη του, σε κατάσταση σοκ ζήτησε τη βοήθεια γειτόνων, οι οποίοι κάλεσαν αμέσως το πρώτων βοηθειών και τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η άτυχη γυναίκα, τριάντα τεσσάρων ετών, απεβίωσε λίγο μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

