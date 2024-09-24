Χάρκοβο: 3 νεκροί- 22 τραυματίες από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία

Η Ρωσία έπληξε σήμερα μια πολυώροφη πολυκατοικία στην πόλη Χάρκοβο στην νοτιανατολική Ουκρανία κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης με κατευθυνόμενες βόμβες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 22, ενώ υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

«Η Ρωσία τρομοκρατεί την περιοχή του Χαρκόβου χωρίς να τιμωρείται …Άμεση επίθεση σε πολυκατοικία», δήλωσε ο διαμεσολαβητής της Ουκρανίας Ντμίτρι Λούμπινετς, μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν μια τρύπα που είχε ανοίξει στο κτίριο.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ρωσική αυτή επίθεση στο Χάρκοβο, κάλεσε από τη Νέα Υόρκη, τους συμμάχους να βοηθήσουν την Ουκρανία «να σταματήσει την τρομοκρατία».

«Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ γίνεται τώρα μεγάλη συζήτηση για τις συλλογικές προσπάθειες για την ασφάλεια και το μέλλον. Αλλά πρέπει απλώς να σταματήσουμε την τρομοκρατία. Να έχουμε ασφάλεια. Για να έχουμε μέλλον», δήλωσε ο Ζελένσκι με ανάρτηση του στο X κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ίχορ Τέρεχοφ δήλωσε με ανάρτηση του στο Telegram ότι η πολυκατοικία είχε δεχθεί ρωσική επίθεση κατά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

«Είχε σχεδόν επισκευασθεί, είχαν τοποθετηθεί παράθυρα, είχε γίνει η μόνωση και είχε ετοιμασθεί για την περίοδο θέρμανσης. Ο εχθρός την έπληξε για δεύτερη φορά», δήλωσε ο Τέρεχοφ.

Η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις σε τουλάχιστον τέσσερις συνοικίες το απόγευμα, δήλωσε ο Τέρεχοφ, συμπεριλαμβανομένης της πιο πυκνοκατοικημένης περιοχής της πόλης.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ πρόσθεσε στο Telegram ότι αρκετές πολυκατοικίες υπέστησαν σημαντικές ζημιές.

Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, και η γύρο περιοχή υφίστανται συστηματικά ρωσικές επιθέσεις. Τα ρωσικά στρατεύματα χρησιμοποιούν εντατικά ιδιαίτερα καταστροφικές κατευθυνόμενες βόμβες τις οποίες η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα προσπαθεί να αναχαιτίσει.

Η Ρωσία αρνείται συστηματικά ότι στοχεύει αμάχους παρότι έχει σκοτώσεις χιλιάδες κατά τη διάρκεια του πολέμου που συνεχίζεται περισσότερο από δυόμιση χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.