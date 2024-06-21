Ποδόσφαιρο-Ιταλία: Νέος προπονητής της Τορίνο ο Πάολο Βανόλι

Στο πρόσωπο του Πάολο Βανόλι βρήκε η Τορίνο τον αντικαταστάτη του Ιβάν Τζούριτς για τον πάγκο της, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (21/6) η ομάδα της Serie A.
Ο 51χρονος τεχνικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα πάρει τη θέση του Τζούριτς, ο οποίος ανακοίνωσε απ’ τον Μάιο ότι θα αποχωρούσε από τον σύλλογο μετά τη λήξη του συμβολαίου του στο φινάλε της σεζόν.
Ο Βανόλι οδήγησε τη Βενέτσια στη Serie A αυτή τη σεζόν, έπειτα από δύο χρόνια απουσίας, εξασφαλίζοντας την άνοδο από τη Serie B μέσω των play off.
Ενώ η Βενέτσια δεν έχει γνωστοποιήσει τις σκέψεις της για τον επόμενο προπονητή της, τα ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πρώην προπονητής της Φροζινόνε, Εουσέμπιο Ντι Φραντσέσκο, πρόκειται να αναλάβει τη θέση του προπονητή της ομάδας της Βενετίας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.