Ποδόσφαιρο-Ιταλία: Νέος προπονητής της Τορίνο ο Πάολο Βανόλι

Στο πρόσωπο του Πάολο Βανόλι βρήκε η Τορίνο τον αντικαταστάτη του Ιβάν Τζούριτς για τον πάγκο της, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (21/6) η ομάδα της Serie A.

Ο 51χρονος τεχνικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα πάρει τη θέση του Τζούριτς, ο οποίος ανακοίνωσε απ’ τον Μάιο ότι θα αποχωρούσε από τον σύλλογο μετά τη λήξη του συμβολαίου του στο φινάλε της σεζόν.

Ο Βανόλι οδήγησε τη Βενέτσια στη Serie A αυτή τη σεζόν, έπειτα από δύο χρόνια απουσίας, εξασφαλίζοντας την άνοδο από τη Serie B μέσω των play off.

Ενώ η Βενέτσια δεν έχει γνωστοποιήσει τις σκέψεις της για τον επόμενο προπονητή της, τα ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πρώην προπονητής της Φροζινόνε, Εουσέμπιο Ντι Φραντσέσκο, πρόκειται να αναλάβει τη θέση του προπονητή της ομάδας της Βενετίας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

