Ο ευρωβουλευτής της Λέγκα, και μέχρι πρόσφατα δεύτερος γραμματέας της Λέγκας Ρομπέρτο Βανάτσι, αποφάσισε να εγκαταλείψει το κόμμα του οποίου ηγείται ο Ματέο Σαλβίνι. Ο 57χρονος Βανάτσι, απόστρατος στρατηγός, έκανε γνωστή την απόφασή του υπογραμμίζοντας ότι «αγαπά την πατρίδα και θέλει να συνεχίσει να μάχεται, για το καλό της Ιταλίας, μακριά από συμβιβασμούς και υπόγειες συμφωνίες».



Προχώρησε παράλληλα στην ίδρυση νέου κόμματος με την ονομασία Futuro Nazionale (Εθνικό Μέλλον). Ο Ιταλός πρώην στρατιωτικός είχε επιλεγεί το 2024 από τον Ματέο Σαλβίνι ως ανεξάρτητος υποψήφιος για το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα μετριοπαθέστερα στελέχη της Λέγκα, όπως και η αντιπολίτευση, είχαν αντιδράσει σε δηλώσεις του Βανάτσι, με τις οποίες είχε αμφισβητήσει την παρουσία ομοφυλόφιλων στον ιταλικό στρατό, είχε αναφερθεί εγκωμιαστικά στη επίλεκτη μονάδα «Χ ΜΑS» του Πολεμικού Ναυτικού της φασιστικής Ιταλίας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε ζητήσει να διαχωρίζονται οι μαθητές στις σχολικές τάξεις ανάλογα με τις γνώσεις και ικανότητές τους.Ο ιταλικός Τύπος υπογραμμίζει τώρα ότι το «Εθνικό Μέλλον» θα τοποθετηθείκαι ότι φέρεται έτοιμοι να στηρίξουν την όλη πρωτοβουλία τρεις βουλευτές της Λέγκα και ένας ανεξάρτητος, πρώην βουλευτής των «Αδελφών της Ιταλίας».Μένει να εξακριβωθεί αν η διάσπαση του κόμματος του Σαλβίνι μπορεί στο μέλλον να δημιουργήσει προβλήματα στην κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι και στην πλειοψηφία που την στηρίζει, ενόψει και των βουλευτικών εκλογών του 2027.

