Οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι διαπραγματευτές άρχισαν την Τετάρτη έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι, επιδιώκοντας να προωθήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό της μεγαλύτερης σύγκρουσης της Ευρώπης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.



Οι διήμερες τριμερείς συναντήσεις έρχονται μετά τη δήλωση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε την εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας, η οποία υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ, την περασμένη εβδομάδα για να αποθηκεύσει πυρομαχικά, επιτιθέμενη στην Ουκρανία με ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων την Τρίτη.



Οι ειρηνευτικοί διαπραγματευτές της Ουκρανίας έφτασαν στο Άμπου Ντάμπι και ξεκίνησαν τις πρώτες τους συναντήσεις.

Τον τελευταίο χρόνο, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πιέσεις για συμβιβασμό τόσο στο Κίεβο όσο και στη Μόσχα για συμβιβασμό, αλλά οι δύο πλευρές παραμένουν σε μεγάλη απόσταση σε βασικά σημεία παρά τους αρκετούς κύκλους συνομιλιών με Αμερικανούς αξιωματούχους.



Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα είναι οι απαιτήσεις της Μόσχας να παραιτηθεί το Κίεβο από γη που εξακολουθεί να ελέγχει και η τύχη του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, ο οποίος βρίσκεται σε μια περιοχή που κατέχεται από τη Ρωσία.



Η Μόσχα θέλει το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από όλη την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, συμπεριλαμβανομένης μιας ζώνης βαριά οχυρωμένων πόλεων που θεωρούνται μία από τις ισχυρότερες αμυντικές γραμμές της Ουκρανίας, ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία.



Η Ουκρανία δήλωσε ότι η σύγκρουση θα πρέπει να παγώσει κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου και έχει απορρίψει οποιαδήποτε μονομερή απόσυρση των δυνάμεών της.



Η Ρωσία κατέχει σήμερα περίπου το 20% του εθνικού εδάφους της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και τμημάτων της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς που καταλήφθηκαν πριν από την εισβολή του 2022.



Στρατιωτικοί αναλυτές έχουν δηλώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει περίπου το 1,5% του ουκρανικού εδάφους από τις αρχές του 2024.



Another round of negotiations has begun in Abu Dhabi.



The negotiation process started in a trilateral format — Ukraine, the United States, and Russia. Next comes work in separate groups by specific tracks, after which a follow-up joint synchronization of positions is planned.… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 4, 2026

Πηγή: skai.gr

