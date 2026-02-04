Ο Πάπας Λέων καλεί Ρωσία και ΗΠΑ να ανανεώσουν τη συνθήκη New Start

Έκκληση στους ηγέτες της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών να ανανεώσουν τη συνθήκη New Start για τον έλεγχο των εξοπλισμών, η οποία θέτει ανώτατα όρια στον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών όπλων που αναπτύσσει κάθε χώρα, απηύθυνε την Τετάρτη ο Πάπας Λέων.

Ο Λέων, ο πρώτος πάπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ακρόασης στο Βατικανό ότι η σημερινή διεθνής κατάσταση «επιβάλλει να γίνει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να αποτραπεί μια νέα κούρσα εξοπλισμών».

«Απευθύνω επείγουσα έκκληση να μην αφεθεί αυτό το εργαλείο να εκπνεύσει», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Είναι πιο επείγον από ποτέ να αντικατασταθεί η λογική του φόβου και της δυσπιστίας με μια κοινή ηθική, ικανή να καθοδηγήσει τις επιλογές προς το κοινό καλό».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.