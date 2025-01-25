Ιταλία: Διαδηλώσεις δικαστών κατά της μεταρρύθμισης Μελόνι

Ανταπόκριση από τη Ρώμη

Στην Ιταλία ξεκινά σήμερα το νέο Δικαστικό 'Έτος και θεωρήθηκε η καταλληλότερη ευκαιρία για να εκφραστεί, θεαματικά, η δυσαρέσκεια του ιταλικού δικαστικού σώματος. «Ο πραγματικός στόχος είναι να μπορέσει να ελέγξει η κυβέρνηση το έργο των εισαγγελέων. Το σχέδιο αυτό, διαφαίνεται ήδη από τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού», δήλωσε ο εισαγγελέας του Μπάρι, Ρομπέρτο Ρόσι. «Οι αλλαγές στην επαγγελματική μας σταδιοδρομία είναι μόνον η κορυφή του παγόβουνου. Θέλουν την αλλαγή των ισορροπιών στην θεσμοθετημένη διάκριση των εξουσιών», πρόσθεσε από το Παλέρμο, ο πρόεδρος του Εφετείου Ματέο Φράσκα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση ήταν ένας από τους κύριους στόχους του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Παρά τη μακρά διακυβέρνησή του όμως δεν κατάφερε ποτέ να την υλοποίηση.



Πολλοί δικαστικοί παρουσιάσθηκαν σήμερα έξω από τις αίθουσες κρατώντας πλακάτ και με το Σύνταγμα της χώρας στο χέρι. Σειρά αναλυτών υπογραμμίζει ότι η σχέση τους με την κυβέρνηση Μελόνι έγινε ακόμη δυσκολότερη μετά την άρνηση του δικαστηρίου της Ρώμης να επικυρώσει την κράτηση αιτούντων άσυλο στα δυο κλειστά κέντρα που η Ιταλία έχει δημιουργήσει στη βόρεια Αλβανία.

Περισσότερη νομική προστασία για αστυνομικούς

Την ίδια ώρα, ευρύτερες αντιδράσεις έχει προκαλέσει και μια άλλη κίνηση της ιταλικής κυβέρνησης, το σχέδιο που αφορά την αύξηση της νομικής προστασίας προς στις αστυνομικές δυνάμεις. Ο ιταλικός Τύπος κάνει αναφορά σε πραγματική «νομική ασπίδα» με την αντιπολίτευση να τονίζει ότι Σύνταγμα και ισχύοντες νόμοι, προσφέρουν ήδη αρκετές εγγυήσεις και προστασίες σε αστυνομία και καραμπινιέρους. Από την κυβέρνηση Μελόνι, απαντούν ότι το μέτρο θα προσφέρει μόνον περαιτέρω κάλυψη στους αστυνομικούς που χρησιμοποιούν το όπλο τους, για να προστατεύουν τους πολίτες, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.



Είναι σαφές, όμως, ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι κάθε «νομική ασπίδα» θα μπορούσε να κριθεί αντισυνταγματική. Η πάγια γραμμή της Τζόρτζια Μελόνι είναι να εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη στις αστυνομικές δυνάμεις μετά από κινητοποιήσεις και συγκρούσεις με διαδηλωτές. Το όλο θέμα, είναι κάτι περισσότερο από ευαίσθητο. Και ο ίδιος ο πρόεδρος της ιταλικής δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, για παράδειγμα στο παρελθόν έχει υπογραμμίσει ότι «το κύρος της αστυνομίας δεν βασίζεται στα γκλοπ, αλλά στην ικανότητα να εγγυάται την ασφάλεια και να προστατεύει συγχρόνως την ελευθερία των διαδηλωτών, που εκφράζουν τις απόψεις τους».

