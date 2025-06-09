Ουκρανικό: Η Ρωσία κερδίζει εδάφη - Σχέδιο για τη δημιουργία ουδέτερης ζώνης

Η Ρωσία επιτέθηκε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στην Ουκρανία με τον μεγαλύτερο μέχρι τώρα αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, προκαλώντας κάποιες ζημιές σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στο δυτικό τμήμα της χώρας που ήταν ένας από τους κύριους στόχους της, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε 460 drones και 19 από τους 20 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία, ανέφερε η ΠΑ στην ανακοίνωσή της.

Ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας ήταν ο κύριος στόχος, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΠΑ Γιούριι Ίχνατ.

"Το κύριο πλήγμα έχει στόχο... ένα από τα επιχειρησιακά αεροδρόμια. Υπάρχουν κάποια χτυπήματα", είπε ο Ίχνατ στην ουκρανική τηλεόραση χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ζημιές.

Το αεροδρόμιο βρίσκεται στην πόλη Ντούμπνο, περίπου 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, δήλωσαν ουκρανικές περιφερειακές αρχές. Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη ενεργοποιήθηκαν νωρίς σήμερα προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, ανέφεραν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε πως η επίθεση ήταν άλλο ένα πλήγμα που πραγματοποιήθηκε σε απάντηση των επιθέσεων του Κιέβου σε ρωσικές αεροπορικές βάσεις αυτό τον μήνα, προσθέτοντας πως επλήγησαν "όλες οι εγκαταστάσεις που είχαν καθοριστεί".

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι ο ρωσικός στρατός πήρε τον έλεγχο και άλλου εδάφους στην κεντροανατολική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου το Κρεμλίνο είπε ότι οι μάχες αποσκοπούν εν μέρε στη δημιουργία "ουδέτερης ζώνης".

Κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας ότι τα ρωσικά στρατεύματα "συνέχισαν να προωθούνται στα βάθη της άμυνας του εχθρού" και μεγάλωσαν την περιοχή του εδάφους του Ντνιπροπετρόφσκ την οποία έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους.

Απαντώντας σε ερώτηση αν η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη προωθούμενη στο Ντνιπροπετρόφσκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους: "Χωρίς αμφιβολία είναι μέρος αυτού".

Η ρωσική επίθεση εκεί είναι αξιοσημείωτη επειδή το Ντνιπροπετρόφσκ δεν είναι μία από τις πέντε περιφέρειες της Ουκρανίας --της Κριμαίας και άλλων τεσσάρων περιφερειών στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας-- που η Ρωσία έχει πει προηγουμένως ότι είναι τμήμα του ρωσικού εδάφους.

Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (Institute for the Study of War) που εδρεύει στις ΗΠΑ ανέφερε πως σκοπός της ώθησης της Ρωσίας στο Ντνιπροπετρόφσκ θα μπορούσε να είναι να αποκόψει τις γραμμές επικοινωνίας και εφοδιασμού της Ουκρανίας στα στρατεύματά της στην περιφέρεια Ντονέτσκ, περισσότερο ανατολικά.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε το Σαββατοκύριακο πως η επίθεση στο Ντνιπροπετρόφσκ δείχνει πως αν η Ουκρανία δεν θέλει να αποδεχθεί την πραγματικότητα των εδαφικών κερδών της Ρωσίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι δυνάμεις της Μόσχας θα προωθηθούν περαιτέρω επί του εδάφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

