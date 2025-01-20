Ψηφιακός «Αϊνστάιν», ένας 15χρονος από την Ιταλία καθώς με ένα απλό υπολογιστή από το δωμάτιο του κατάφερε να μπει στον ιστότοπο του υπουργείου Παιδείας και να αλλάξει τους βαθμούς του.

Δεν έμεινε όμως εκεί. Επειδή ο μικρός χάκερ το κατάφερε με ευκολία, συνέχισε το ...παιχνίδι αλλάζοντας δρομολόγια πετρελαιοφόρων που πλέουν στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Όπως μεταδίδει η Corriere di Bologna, το γεγονός συνέβη στην πόλη Τσεσένα της Κεντρικής Ιταλίας, όπου ο έφηβος χάκερ, απλά χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή από το δωμάτιό του, κατάφερε να εισχωρήσει στις βάσεις δεδομένων του σχολείου του, περνώντας από τον ιστότοπο του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας.

Το γεγονός ανάγκασε τον κρατικό θεσμό να προβεί σε σχετική ανακοίνωση, εφόσον υποτίθεται πως οι εν λόγω ιστότοποι θα έπρεπε να είναι ψηφιακά θωρακισμένοι και αδιαπέραστοι.

Ο έφηβος ταυτοποιήθηκε κατά τη διάρκεια έρευνας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Για εκείνον ήταν ένα παιχνίδι: από την κρεβατοκάμαρά του χάκαρε τον ιστότοπο της κυβέρνησης για να αλλάξει τις αξιολογήσεις του από το 5 στο 6.

Ο νεαρός κατηγορείται για σειρά ηλεκτρονικών αδικημάτων, όμως, λόγω της ηλικίας, του η υπόθεση περνά στα χέρια του Δικαστηρίου Ανηλίκων της Μπολόνιας.

Πηγή: skai.gr

