Θερμή υποδοχή του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ επεφύλασσαν ο Τζο Μπάιντεν και η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν, στον Λευκό Οίκο μετά τη λειτουργία στην Επισκοπική Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη.

Μετά την πρωινή λειτουργία, ο εκλεγμένος πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και οι σύζυγοί τους επισκέπτονται συνήθως τον Λευκό Οίκο, όπου ο εκλεγμένος πρόεδρος και ο απερχόμενος πρόεδρος έχουν μια σύντομη κατ' ιδίαν συνάντηση.

Φέτος, ο Μπάιντεν και ο Τραμπ, μαζί με τις συζύγους τους, αναμένεται να πιουν τσάι μαζί στον Λευκό Οίκο. Παραδοσιακά, ο απερχόμενος πρόεδρος στη συνέχεια συνοδεύει τον εκλεγμένο πρόεδρο στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ για την τελετή ορκωμοσίας.

Ο Τραμπ «σνόμπαρε» τον Μπάιντεν το 2021 και δεν συνέχισε την παράδοση να προσκαλεί τον εκλεγμένο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

Αυτή η παράδοση ξεκίνησε το 1837 με τον Martin Van Buren και τον Andrew Jackson.

