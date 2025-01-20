Θερμή υποδοχή του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ επεφύλασσαν ο Τζο Μπάιντεν και η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν, στον Λευκό Οίκο μετά τη λειτουργία στην Επισκοπική Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη.
Μετά την πρωινή λειτουργία, ο εκλεγμένος πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και οι σύζυγοί τους επισκέπτονται συνήθως τον Λευκό Οίκο, όπου ο εκλεγμένος πρόεδρος και ο απερχόμενος πρόεδρος έχουν μια σύντομη κατ' ιδίαν συνάντηση.
Φέτος, ο Μπάιντεν και ο Τραμπ, μαζί με τις συζύγους τους, αναμένεται να πιουν τσάι μαζί στον Λευκό Οίκο. Παραδοσιακά, ο απερχόμενος πρόεδρος στη συνέχεια συνοδεύει τον εκλεγμένο πρόεδρο στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ για την τελετή ορκωμοσίας.
Ο Τραμπ «σνόμπαρε» τον Μπάιντεν το 2021 και δεν συνέχισε την παράδοση να προσκαλεί τον εκλεγμένο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.
Αυτή η παράδοση ξεκίνησε το 1837 με τον Martin Van Buren και τον Andrew Jackson.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.